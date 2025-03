Erwin van de Looi kondigt eigenhandig vertrek bij Heracles aan

Erwin van de Looi staat na de zomer niet meer voor de groep bij Heracles Almelo, zo kondigt de trainer zelf aan na afloop van het gewonnen duel met PEC Zwolle zondag (4-2). De 53-jarige trainer gaat op zoek naar iets nieuws.

Zijn vertrek was intern al enige tijd bekend. “Ik heb de clubleiding in januari al laten weten dat ik mijn contract niet wil verlengen en dat ik op zoek ga naar een ander avontuur", vertelt hij voor de camera's van ESPN en de NOS.

Wel maakt Van de Looi het seizoen af in Almelo. “Ik vind Heracles echt een hele mooie club. De sfeer, de faciliteiten en het werken met de jongens is echt geweldig.”

Over zijn beweegredenen geeft de keuzeheer niet te veel prijs. "Ik ben niet helemaal tevreden met hoe we samenwerken op andere niveaus. Ik heb dat geprobeerd te veranderen.”

“Als dat niet lukt. kun je twee dingen doen: accepteren of je trekt je conclusies en je vertrekt.", vervolgt Van de Looi zijn uitleg. “Ik heb voor het tweede gekozen.”

Vanuit Heracles was op het moment van het interview met Van de Looi nog geen officiële communicatie geweest over zijn aanstaande vertrek. Nog geen uur later gebeurde dat middels een persbericht alsnog.

Met de Heraclieden is Van de Looi verwikkelt in een degradatiestrijd met ongeveer elf deelnemers. De driepunter tegen PEC betekent dat de Almeloërs zeven punten meer hebben dan Sparta Rotterdam op de zestiende plek, al komen de Rotterdammers zondag nog in actie tegen Willem II. De voormalig trainer van Jong Oranje staat sinds december 2023 voor de groep in het Asito Stadion.