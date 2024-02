‘Ervaringsdeskundige’: ‘Anton Gaaei was al na 6 minuten rijp voor een wissel’

Aad de Mos had Anton Gaaei al veel eerder naar de kant gehaald afgelopen zondag, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De Deense rechtsback begon in Alkmaar in de basis tegen AZ (2-0 verlies), maar werd na 36 minuten spelen door John van ‘t Schip vervangen door Ahmetcan Kaplan. Te laat, vindt De Mos.

Dat Gaaei in het AFAS Stadion aan de aftrap begon, vindt De Mos niet zo raar. “Hij is gewend om met vijf verdedigers te spelen en hij viel ook goed in tegen Bodø/Glimt (1-2 winst).”

Desondanks is De Mos niet te spreken over het wisselmoment van Van ‘t Schip. “Hij had hem al na zes minuten kunnen wisselen. Om hem zo lang te laten staan, daar heeft Gaaei niks aan en Ajax ook niet.” De Mos is ervaringsdeskundige op het gebied van vroeg wisselen. Zelf wisselde hij in zijn tijd bij Vitesse Haim Megrelishvili al na acht minuten spelen tegen FC Twente.

De Mos zegt in het interview geen toekomst meer voor Gaaei te zien in Amsterdam en spreekt lovende woorden voor Jorrel Hato. “Ik vind het mooi van Hato dat hij hem blijft steunen. Gaaei moet in Jong Ajax vertrouwen opdoen en in de zomer uitkijken naar een andere club.”

De Deense vleugelverdediger is volgens De Mos niet de enige door Sven Mislintat gekochte speler die de komende zomer beter kan vertrekken uit Amsterdam. “Het geldt eigenlijk voor iedereen behalve Diant Ramaj.”

De voormalig trainer van onder meer KV Mechelen, PSV en Ajax is niet te spreken over de zomeraanwinsten van Ajax. “Benjamin Tahirovic is een dertien-in-een-dozijn-voetballer en Josip Sutalo en Borna Sosa zorgen enkel voor onrust.”

Daar houdt De Mos het niet bij. “Chuba Akpom en Carlos Forbs komen te kort en Jakov Medic is leuk voor de 2. Bundesliga. Alleen Branco van den Boomen was gratis en die kan je wel houden voor de breedte.”



