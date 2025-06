Ernest Poku schiet tienkoppig Jong Oranje naar halve finale EK Onder 21

Jong Oranje is erin geslaagd te stunten op het EK Onder 21 tegen Jong Portugal. Door een vroege rode kaart voor Ruben van Bommel speelde de ploeg van Michael Reiziger lange tijd met tien man in de kwartfinale. Mede door een gemiste penalty van Geovany Quenda bleef het lang bij 0-0. Reiziger koos met invaller Ernest Poku na rust voor de counter en de AZ'er schoot Jong Oranje naar de zege: 0-1. In de halve finale is Jong Engeland of Jong Spanje de tegenstander.

Bondscoach Michael Reiziger besloot geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van de 2-0 zege op Jong Oekraïne. Dat betekende onder meer dat Thom van Bergen in de spits opnieuw de voorkeur kreeg boven Noah Ohio, en dat Ryan Flamingo andermaal op 6 stond.

Jong Oranje pakte het initiatief in de openingsfase, al kwam het niet verder dan een gekraakt schot van Million Manhoef. Portugal kwam steeds beter in de wedstrijd, en het kwam bijna op voorsprong. Quenda zag zijn inzet nipt voorlangs gaan.

Niet veel later werkte ook Gustavo Sá de bal voorlangs. De opluchting bij Jong Oranje was van korte duur. Van Bommel pakte in twee minuten tijd twee keer geel door onhandige overtredingen op eerst Rodrigo Pinheiro en daarna op Quenda.

Jong Oranje moest tegenhouden, maar na een slechte getimede tackle van Devyne Rensch ging de bal op de stip. Tot opluchting Jong Oranje en Roefs, die de verkeerde hoek indook, schoot sterspeler Quenda tegen de paal.

Met een man minder werd Jong Oranje zowaar tot twee keer toe zeer gevaarlijk. Allereerst leek Chico Landa een eigen doelpunt te maken, maar door buitenspel van Ian Maatsen ging daar een streep door. Van Bergen liet ogenblikken later een enorme kans liggen door in vrije positie op het uitgestoken been van doelman Samuel Soares te schieten.

Vlak na rust moest Roefs in actie komen. De NEC’er reageerde alert op een schot van Bernardo en voorkwam zo de achterstand. Tegenvaller even later was de gele kaart voor Kenneth Taylor, die zodoende een schorsing te pakken had. Zo was hij al de derde speler die een schorsing te pakken had, na eerder Rensch en dus ook Van Bommel.

Na rust kregen toeschouwers in Zilina een stuk minder spektakel voorgeschoteld, al vergoedde de spanning een hoop. Portugal wanhoopte niet en zocht rustig naar de aanval, terwijl het zeer verdedigende Jong Oranje amper meer voor het doel van Soares verscheen.

Reiziger besloot de pijlsnelle Poku te brengen en dat bleek een gouden greep. Eerst creëerde hij met zijn pure snelheid een reuzenkans voor Bjorn Meijer, die naast schoot. Even later werd de AZ'er weggestuurd door Maatsen, waarna hij Soares omspeelde en keurig afrondde: 0-1.