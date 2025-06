Ernest Poku redt in blessuretijd punt voor Jong Oranje na dramatische eerste helft

Jong Oranje heeft op het nippertje een punt overgehouden aan het openingsduel met Jong Finland. Door individuele fouten keek de ploeg van bondscoach Michael Reiziger bij rust tegen een 2-0 achterstand aan. Na de onderbreking ging het mede dankzij de inbreng van doelpuntenmaker Luciano Valente beter en na zijn 2-1 redde Ernest Poku in blessuretijd een punt: 2-2. Jong Oranje speelt zondag weer, dan tegen Jong Denemarken.

Jong Oranje zocht de aanval in de openingsfase, waarin Noah Ohio had moeten scoren. De spits liet de bal van zijn voet vallen na een goede pass van Kenneth Taylor. Ohio gaf zijn inzet bij de eerste paal te weinig richting mee.

Het ging mis toen Maatsen besloot Taylor aan te spelen met een strakke pass. De middenvelder bevond zich vlak voor de zestien en deed een poging om weg te draaien, maar hield daarbij niet genoeg rekening met Santeri Väänänen.

Väänänen, aanvoerder van Jong Finland, veroverde de bal en bezorgde die tot bij Casper Terho. De rechtsbuiten van SC Paderborn wachtte even, alvorens hij de bal in de verre hoek werkte achter Robin Roefs.

Niet veel later stond het ook 2-0. Regeer had veel minder tijd dan hij dacht en verloor de bal simpel aan Adam Markhiev, die vertrok en Topi Keskinen bediende. De linksbuiten rondde knap af met een schot in de korte hoek.

Jong Oranje wist de schade voor rust niet te repareren. De ploeg van Reiziger was zoekende naar gaten die er, mede door uitstekend verdedigend werk van Finland, maar niet kwamen. Het spel van Jong Oranje liet bovendien te wensen over.

Reiziger greep in en besloot Regeer in de kleedkamer achter te laten voor Valente. Nadat Manhoef en Flamingo er net niet in slaagde de goede start na rust om te zetten in een goal, deed Valente dat wel. De Groninger kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en schoot hard en laag raak: 2-1.

Weer een andere invaller, Poku, maakte ook een goede indruk na zijn entree. De AZ’er loste een gevaarlijk schot, dat maar net naast het Finse doel verdween. Jong Oranje wist echter niet door te drukken en liep vaker wel dan niet tegen een Finse muur op. Vlak voor tijd redde Poku toch nog een punt, door uit de draai knap raak te schieten: 2-2.