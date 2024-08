Erling Haaland maakt tiende hattrick voor Manchester City bij memorabele zege op Ipswich Town

Manchester City heeft ook het tweede Premier League-duel van het seizoen winnend afgesloten. De ploeg van Pep Guardiola kwam tegen Ipswich Town al vroeg op achterstand, maar scoorde in vier minuten (!) tijd drie keer. In de slotfase completeerde Erling Haaland zijn hattrick: 4-1. Het is alweer zijn tiende hattrick in dienst van de Engelse ploeg.

Bij City begon Nathan Aké weer op de bank. De Nederlander zag Josko Gvardiol de linksachterpositie innemen. Ilkay Gündogan maakte ook voor het eerst sinds zijn terugkeer bij the Citizens weer deel uit van de wedstrijdselectie.

Zij zagen toe hoe de thuisploeg razendsnel op achterstand kwam in het Etihad Stadium. Ben Johnson verstuurde een dieptebal op Sammie Szmodics, die de bal via de benen van Ederson in het doel zag dwarrelen: 0-1.

Lang konden the Tractor Boys niet genieten van de verrassende voorsprong. Haaland benutte in minuut 12 een strafschop, waarna Kevin de Bruyne exact twee minuten later de voorsprong verzorgde voor de landskampioen van vorig jaar. Bizar geklungel van Ipswisch-doelman Arijanet Muric ging daar aan vooraf: 1-2.

In minuut 16 breidde de ploeg van Guardiola de voorsprong verder uit. De Bruyne stuurde Haaland diep. De Noor omspeelde eenvoudig de onhandig uitgekomen sluitpost en kon zo in het lege doel schuiven: 1-3. Rico Lewis kreeg een kans op een vierde toen Muric in niemandsland betrapt werd, maar trof de lat.

Met twintig minuten te gaan sprong het publiek in het Etihad Stadium massaal van de banken voor het tweede Manchester City-debuut van Gündogan. De Duitser maakte zijn rentree en kwam in de ploeg voor Jérémy Doku.

In de slotfase voltooide Haaland zijn hattrick. De Noorse doelpuntenmachine schoot van een meter of achttien hard raak in de korte hoek: 4-1.

Overige PL-uitslagen van zaterdag 24 augustus:

Brighton & Hove Albion - Manchester United 2-1

Crystal Palace - West Ham United 0-2

Fulham - Leicester City 2-1

Southampton - Nottingham Forest 0-1

Tottenham Hotspur - Everton 4-0