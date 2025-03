Erling Haaland heeft een gloednieuwe auto ter waarde van bijna vijf miljoen euro gekocht, zo meldt The Sun. De topspits van Manchester City werd onlangs eigenaar van een zeldzame Bugatti Tourbillion, een bolide waar slechts 250 exemplaren van bestaan.

Haaland beschikt over een indrukwekkende autocollectie en heeft daar onlangs dus een peperdure Bugatti aan toegevoegd. Haaland doet de investeringen samen met de Noorse miljardair en autoverzamelaar Ole Ertvaag, die uit dezelfde regio komt in Noorwegen. Ook vader Alfie Haaland is erbij betrokken.

De Bugatti Tourbillon is een zeer exclusieve supercar waar er slechts 250 van gemaakt zijn. De auto beschikt over een 800 pk sterke V16-benzinemotor en een elektrische hybridemotor. In slechts twee seconden bereikt de auto een snelheid van 100 kilometer per uur, in vijf seconden zit je aan 200 km/u. De topsnelheid bedraagt 445 km/u.

Bugatti verkoopt de Tourbillon voor 3,16 miljoen euro, maar door strenge belastingen in Noorwegen loopt het aankoopbedrag voor Haaland op tot 4,8 miljoen euro. Noorwegen heft hoge belastingen op auto's met benzine- en dieselmotoren. Bijna alle auto's die in het Scandinavische land worden verkocht zijn elektrisch.

De autocollectie van Haaland bestaat naast de nieuwe Bugatti onder meer uit een Rolls-Royce Cullinan, Mercedes AMG, Ferrari Monza SP2, Range Rover Sport en een Audi RS6 Avant Quattro.

Haaland verbond zich in januari voor liefst negenenhalf jaar aan Manchester City. Zijn nieuwe contract tot medio 2034 levert hem naar schatting 240 miljoen euro op.