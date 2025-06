Erling Braut Haaland redt zeer matig Noorwegen en houdt zijn land op koers voor WK 2026

Noorwegen heeft een volgende stap gezet naar zijn eerste eindtoernooi sinds het EK 2000. De ploeg van bondscoach won drie dagen na de klinkende zege op Italië ook van Estland: 0-1. Makkelijk ging het zeker niet, maar Erling Braut Haaland redde de Scandinaviërs in Tallinn. Noorwegen staat er met 12 punten uit 4 duels uitstekend voor in Groep I. Italië, de nummer 3 in die groep, won met 2-0 van Moldavië

Drie dagen na de klinkende 3-0 zege op Italië ging het een behoorlijk stuk moeizamer tegen Estland, dat waar mogelijk de aanval zocht en de zwaktes in de Noorse defensie met regelmaat blootlegde.

Het ontbeerde bij Estland echter aan kwaliteit om Ørjan Nyland te passeren. De grootste kans van de Noren voor rust kwam op naam van Morten Thorsby. De ex-speler van sc Heerenveen kopte nipt naast.

Na rust was Estland lange tijd de gevaarlijkere ploeg, maar door een puike redding van Nyland en een schot op de lat van Vlasiy Sinyavskiy bleef het bij 0-0.

Net nadat Noorwegen opnieuw ontsnapte na een dreigende Estse aanval, was het uit een counter alsnog raak. Haaland zag zijn inzet via de lat op de doellijn stuiteren, maar was er daarna als de kippen bij om binnen te tikken: 0-1.

De dappere Esten gaven niet op een kwamen nogmaals heel dicht bij een goal, maar de heerlijke uithaal van Maksim Paskotsi vloog via de binnenkant van de paal uit de doelmond. Nadat ook Alex Tamm niet wist te scoren, hij kopte nipt over, konden de Noren eindelijk opgelucht ademhalen.

Zo zet Noorwegen andermaal een grote stap richting het WK 2026. Het land snakt al decennialang naar deelname op een eindtoernooi, iets wat er dus sinds het EK 2000 niet meer inzat.