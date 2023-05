Erling Braut Haaland pakt opnieuw individuele prijs in de Premier League

Zaterdag, 27 mei 2023 om 13:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:46

Erling Braut Haaland heeft opnieuw een individuele prijs in de wacht gesleept. De 22-jarige spits van Manchester City is namelijk verkozen tot Speler van het Seizoen in de Premier League. Haaland werd vrijdag ook al uitgeroepen tot de FWA Speler van het Jaar, een prijs die wordt uitgereikt door een organisatie van honderden journalisten.

De Noor is bezig aan een historisch debuutseizoen in de Premier League. Haaland verbrak het record van meeste doelpunten (36) in een seizoen en afgelopen woensdag evenaarde hij een record op naam van Thierry Henry. Dankzij zijn assist op Phil Foden bij het openingsdoelpunt van the Citizens op bezoek bij Brighton & Hove Albion (1-1) is Haaland nu bij 44 competitiedoelpunten betrokken (36 doelpunten en acht assists).

There could only be one name after a ???????????? ???????????????? debut season ??@ErlingHaaland is the 2022/23 @premierleague Player of the Season ?? pic.twitter.com/7ajgeo2uub — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 27, 2023

Henry was in het seizoen 2002/03 bij evenveel competitiedoelpunten betrokken (24 doelpunten en twintig assists). Haaland had concurrentie van Kevin De Bruyne, Harry Kane, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Marcus Rashford en Kieran Trippier voor de prijs van Speler van het Seizoen in de Premier League. Het is het vierde jaar op rij dat de beste speler van het seizoen bij City speelt. De Bruyne werd in 2020 en 2022 in het zonnetje gezet, terwijl Rúben Dias de prijs in 2021 pakte.

Haaland brak in het seizoen 2019/20 door in Europa bij Red Bull Salzburg, dat hem eerder voor acht miljoen euro over had genomen van Molde FK. De spits vertrok na 29 doelpunten in 27 wedstrijden bij Salzburg begin 2020 naar Borussia Dortmund, waar hij eveneens doelpunt na doelpunt maakte. Haaland was goed voor 86 treffers en 23 assists in 89 duels voor die Borussen. Afgelopen zomer ging City er met de 23-voudig international vandoor. De teller staat inmiddels op 52 doelpunten in 51 wedstrijden voor the Citizens, waarbij hij ook negen keer als aangever fungeerde.