Erling Braut Haaland krijgt lachers als kerstman op zijn hand

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de kerstboodschap van Erling Braut Haaland.

De 23-jarige spits deelde op kerstavond een foto waarop hij als kerstman te zien is, terwijl hij een Champions League-bal en de cup met de grote oren vasthoudt. “Ho Ho Ho Kerstmis is hier! Ik hoop dat je er samen met je dierbaren van kunt genieten”, schrijft hij aan zijn ruim 43 miljoen volgers. De boodschap en vooral de foto worden goed ontvangen op sociale media. Op Instagram is de post inmiddels al meer dan 1,6 miljoen keer geliket.

H?? H?? H?? Christmas is here! ??

Haaland beleefde een uiterst succesvol jaar. Hij was dit seizoen liefst vijftig keer trefzeker voor club en land. De Noorse doelpuntenmachine kon in de laatste maanden van het seizoen 2022/23 oogsten met the Citizens oogsten Eerst won hij de Premier League, daarna de FA Cup, waarna hij ook nog eens de Champions League op zijn palmares mocht bijschrijven.

