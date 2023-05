Eringa reageert kort op naam van Jordi Cruijff als mogelijke opvolger V/d Sar

Dinsdag, 30 mei 2023 om 14:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:20

Pier Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, heeft dinsdag uitgebreid gereageerd op het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar bij de Amsterdammers. Eringa was ‘verrast’ door het besluit van de oud-doelman om Ajax te verlaten. “Zijn contract liep nog tot 2025, dus in die zin is het een verrassend besluit geweest”, aldus de voorzitter in gesprek met Voetbal International.

Eringa vertelt dat Van der Sar de RvC maandag kenbaar maakte dat hij zou vertrekken bij de Amsterdammers. “We hebben wel geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen, maar jullie (de pers, red.) kennen Edwin misschien nog wel beter dan ik. We hebben nog maar kort de kans gehad om samen te werken. Hij deelde zijn besluit mee en toen hebben we gezegd: ‘Dat horen we aan, maar we willen toch dat je er nog eens goed over nadenkt en er nog een nachtje over slaapt.’ Daar was Edwin heel duidelijk in. Hij zei: ‘Ik heb voor mezelf het besluit genomen. Jullie kunnen hoog en laag springen, maar ik stop met deze baan.’”

“Ik denk dat hij zo professioneel is geweest om het seizoen af te wachten en dat hij dit weekend de balans heeft opgemaakt”, vervolgt Eringa. “Als Raad van Commissarissen kun je alleen maar respect hebben voor zo’n besluit. Ik was wel verrast, omdat we aan het einde van de kennismakingsperiode zaten. Zijn contract liep nog tot 2025, dus in die zin is het een verrassend besluit geweest. Edwin heeft heel hard moeten werken in een pittig jaar. Ik kan me voorstellen dat dat invloed heeft op je besluit, maar dat moet je aan Edwin vragen.”

De voorzitter van de RvC is lovend over het werk wat Van der Sar heeft verricht bij de Amsterdammers. “Ik vind dat hij Ajax op een geweldig niveau gebracht heeft, zowel landelijk als Europees. Onder zijn leiding is de omzet enorm gegroeid. Edwin heeft hele goede dingen gedaan en mooie prestaties neergezet. Of ik ermee had kunnen leven als hij zijn contract had uitgediend? Ja.” Er waren ‘genoeg redenen’ om met Van der Sar door te gaan, zegt Eringa. “Je kijkt als toezichthouder naar de lange termijn. Van der Sar heeft een indrukwekkend trackrecord en Ajax heeft een mooie groei neergezet, zowel organisatorisch als op het veld. Je zou kunnen zeggen dat er een knik in is gekomen in het afgelopen seizoen, maar dat mag nooit een reden zijn om iemand weg te sturen. Op de lange termijn heeft Van der Sar iets moois laten zien.”

Opvolger van Van der Sar

De club gaat voor een opvolger van Van der Sar die een verleden bij Ajax heeft. “We wisten dat er ooit een opvolger moest komen voor Van der Sar, maar dit komt sneller dan we hadden gedacht”, zegt Eringa. “Het is absoluut ons doel om iemand met een Ajax-achtergrond in de directie te krijgen. Of dat als algemeen directeur is? Jullie horen na 1 augustus wie het gaat zijn. We gaan op zoek naar iemand met een Ajax-achtergrond. Over mogelijke kandidaten doe ik geen uitspraken en ook niet over wie de nieuwe trainer wordt. Daar gaat de directie over. Uiteindelijk komt zo’n besluit langs de RvC, maar in deze fase gaat de directie ermee aan de slag. Ik kan niets zeggen over wie het wel of niet wordt.”

Naam van Jordi Cruijff

“We doen ons best om iemand in de top van Ajax te krijgen waarvan mensen zeggen: ‘Ze hebben hun best gedaan om iemand met een Ajax-achtergrond te vinden.’” Eringa wordt vervolgens gevraagd of Jordi Cruijff, die onlangs zijn vertrek aankondigde bij Barcelona, de ‘droomkandidaat’ is. “Een mooie vraag, maar ik praat niet over kandidaten. We gaan als RvC heel hard aan de slag. We schakelen een headhuntersbureau in, maar benutten ook ons eigen netwerk. We zetten alles in om een goede kandidaat te vinden. De ambities van Ajax blijven onverminderd hoog. In Nederland is dat kampioen worden en in Europe meedoen op het hoogste niveau.”