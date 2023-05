Erik ten Hag zit niet stil en heeft al contact gehad met ‘topprioriteit’

Zondag, 14 mei 2023 om 21:45 • Bart DHanis • Laatste update: 21:48

Erik ten Hag heeft contact gehad met Adrien Rabiot, zo meldt het Franse L'Équipe. De middenvelder loopt komende transferperiode uit zijn contract bij Juventus en Ten Hag ziet de Fransman graag een contract tekenen in Manchester als vervanger van Marcel Sabitzer. Laatstgenoemde keert die na het eind van huidig seizoen terugkeert naar Bayern München. Het binnenhalen van Rabiot wordt bij Manchester United gezien als absolute topprioriteit, zo stelt de krant.

Net als in 2019 probeerde de Haaksbergse oefenmeester Rabiot afgelopen zomer al los te weken in Turijn. Toen hadden Manchester United en Juventus al een akkoord bereikt, maar werden Rabiot en de the Red Devils het niet eens over de voorwaarden van een contract. Naar verluidt is ook Newcastle in de race voor een handtekening van de voormalig speler van Paris Saint-Germain en Toulouse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens het WK, waar Rabiot een vaste waarde was in het elftal van Didier Deschamps, liet hij op een persconferentie weten graag een keer in de Premier League te willen spelen. “Het is vooral de competitie en het niveau dat me aantrekt. Ik denk ook dat de manier van spelen daar meer overeenkomt met mijn kwaliteiten.”

De 28-jarige spelverdeler is bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe in Turijn. Hij stond dit seizoen al 43 keer aan de aftrap bij la Vecchia Signora. In die wedstrijden wist hij elf keer zelf het doel te vinden. Viermaal was hij aangever bij een doelpunt. Juventus zit bij de laatste vier overgebleven ploegen van de Europa League. In de Serie A staan i Bianconeri tweede. Napoli staat bovenaan is reeds verzekerd van de landstitel.