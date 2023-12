‘Erik ten Hag ziet in de Eredivisie versterking voor Manchester United’

Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Johan Bakayoko, zo meldt Christopher Michel dinsdag namens Sport1. De buitenspeler van PSV heeft afgelopen seizoen indruk gemaakt met zijn goede statistieken en kan zijn sterke optredens dus beloond zien worden met een transfer.

"Manchester United heeft Johan Bakayoko in het vizier", schrijft Michel op X. "De twintigjarige maakt indruk op de rechtervleugel in Eindhoven en beschikt over sterke statistieken."

De Belg beleeft deze voetbaljaargang zijn beste seizoen in Eindhovense dienst. In 27 wedstrijden was hij goed voor 4 doelpunten en een indrukwekkende 13 assists.

Doorgaans moet hij voor de positie van rechtsbuiten de concurrentie aangaan met Hirving Lozano, maar door de blessure van Noa Lang speelt de Mexicaan veelal op de linkerflank. Bakayoko is daarom steevast verzekerd van een plekje in de basiself.

Met PSV is de flankspeler bezig aan een ijzersterk seizoen. De ploeg uit Eindhoven wist dit seizoen vooralsnog alle wedstrijden te winnen in de Eredivisie en in de Champions League wist de formatie van Peter Bosz zich te verzekeren van Europese overwintering door tweede te eindigen in een poule met Arsenal, Sevilla en RC Lens.

Zijn indrukwekkende vorm heeft er ook toe geleid dat Bakayoko inmiddels verzekerd is van een plekje bij de nationale selectie van België. Hij maakte zijn debuut namens de Rode Duivels in maart van dit jaar. Inmiddels staat de teller op negen interlands, waarvan vijf als basisspeler. In die wedstrijden was Bakayoko goed voor één doelpunt en twee assists.

Afgelopen zomer kon het Belgische toptalent ook al vertrekken naar de Premier League. Destijds had Brentford concrete interesse in de diensten van Bakayoko, maar hij koos ervoor om bij PSV te blijven.

