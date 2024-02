‘Erik ten Hag wil toekomstige superspits naar Manchester United halen’

Manchester United heeft contact gelegd met de entourage van Mathys Tel, de achttienjarige aanvaller van Bayern München. Dat nieuws brengt journalist Florian Plettenberg vrijdag naar buiten. Volgens de Duitse tak van Sky Sport zijn er nog twee niet nader genoemde Europese topclubs die Tel willen strikken.

The Red Devils zien in Tel een absolute topspits voor de toekomst, die ook op beide flanken kan spelen. Manager Erik ten Hag wil zo snel mogelijk toeslaan en de Franse jeugdinternational al komende zomer naar Old Trafford halen.

Plettenberg vraagt zich echter af of Tel al wil vertrekken uit München, waar hij nog tot medio 2027 vastligt. De rechtspoot wil bij der Rekordmeister uitgroeien tot een clublegende, al is hij wel van mening dat hij meer kansen hoort te krijgen.

Volgens de Duitse journalist heeft Tel tot dusver nog niet het gevoel gekregen dat Bayern München echt vertrouwen in hem heeft. De tiener gaat de komende maanden alle opties overwegen, al wil hij niet op huurbasis vertrekken.

Tel speelt sinds de zomer van 2022 voor Bayern München, toen hij overkwam van Stade Rennes. De Duitse grootmacht telde destijds 20 miljoen euro voor hem neer. Hoewel Tel het in de Allianz Arena vaak moet doen met invalbeurten, is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt al gestegen naar 50 miljoen euro.

Sinds zijn vertrek naar Duitsland speelde Tel slechts 1.331 minuten in de hoofdmacht van Bayern München, verdeeld over 55 optredens. Daarin was het Franse toptalent goed voor twaalf doelpunten en drie assists.

Na de overname door INEOS wil Manchester United zich richten op het binnenhalen van jonge talenten, die kunnen uitgroeien tot wereldsterren. De clubleiding denkt dat Tel die potentie heeft. De aanvaller kan in Manchester de plek overnemen van een landgenoot, daar het contract van Anthony Martial over ruim vier maanden afloopt.

