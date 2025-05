Erik ten Hag wil Nederlander naar Bayer Leverkusen halen

Erik ten Hag is druk bezig met de samenstelling van zijn technische staf bij Bayer Leverkusen. Volgens De Telegraaf heeft de opvolger van Xabi Alonso een Nederlander in het vizier als rechterhand bij de nummer twee in de Bundesliga.

Ten Hag denkt aan een samenwerking met Andries Ulderink, de huidige hoofdtrainer van Royal Antwerp FC. De Nederlandse trainer in Belgische dienst heeft tevens een aanbieding van een club uit Zuid-Afrika op zak.

Ulderink werd in maart aangesteld als hoofdcoach op De Bosuil en greep met Royal Antwerp net naast een Europees ticket. ''Ik heb gefaald'', verzuchtte de 55-jarige coach.

De leiding in Antwerp is tevreden over Ulderink als trainer, maar de kans dat de samenwerking een vervolg krijgt lijkt klein. De geboren Zwollenaar krijgt met Leverkusen de kans om in een topcompetitie te werken. Daarnaast kent hij Ten Hag redelijk goed.

Ulderink kan ook kiezen voor een terugkeer in Zuid-Afrika. Hij stond al eens anderhalf jaar voor de groep bij Ajax Cape Town en nu is het concurrent Cape Town City FC uit Kaapstad die voor de Nederlander in de markt is.

De ervaren trainer werkte in het verleden bij onder meer Go Ahead Eagles, De Graafschap, Ajax, Reading, FC Twente en Rangers. Hij beschikt in Antwerp over een contract tot 30 juni 2025.

Bij Leverkusen vertrekt sowieso Jeremie Frimpong, die bij Liverpool heeft getekend. Daarnaast heeft de kampioen van Engeland 130 miljoen euro over voor Florian Wirtz. Volgens Kicker onderzoekt Ten Hag aan de andere kant de mogelijkheid om Antony naar Leverkusen te halen.