Ten Hag wil naast Van Nistelrooij nog een Nederlander aan staf toevoegen

Manchester United wil René Hake aan de technische staf toevoegen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdag. The Red Devils willen de trainer van Go Ahead Eagles op aanraden van Erik ten Hag naar Old Trafford halen. Hake en Ruud van Nistelrooij moeten Ten Hag komend seizoen ondersteunen in Manchester.

De 52-jarige Hake ligt bij Go Ahead Eagles nog tot medio 2026 vast, waardoor Manchester United eerst een akkoord moet zien te bereiken met de club uit Deventer. Volgens Romano zijn de Engelsen ervan overtuigd dat het zal lukken.

Ten Hag zelf is al akkoord over een nieuwe verbintenis bij Manchester United. Het contract voor de 54-jarige manager uit Haaksbergen ligt reeds klaar, al moeten de laatste plooien, waaronder de invulling van de staf, nog worden gladgestreken. Hake en Van Nistelrooij moeten de staf van Ten Hag van nieuw elan voorzien.

De kans is dus groot dat Go Ahead Eagles Hake kwijtraakt. De in Coevorden geboren oefenmeester staat sinds juli 2022 aan het roer in Deventer. Kowet dacht met Hake Europa in te gaan, maar moet hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

Ten Hag heeft er twee seizoenen opzitten als manager van United. Het eerste seizoen sloot hij af met een derde plaats in de Premier League, waardoor Champions League-voetbal terugkeerde op Old Trafford. Daarnaast werd met de EFL Cup voor het eerst in zes jaar een prijs veroverd. Wel was Manchester City in de finale van de FA Cup met 2-1 te sterk.

Afgelopen seizoen verliep een stuk moeizamer voor Ten Hag. Zijn selectie werd geteisterd door blessureleed en vanwege de achtste plaats in de Premier League werd gevreesd voor zijn baan. De kritiek verstomde enigszins na het verrassend winnen van de FA Cup. In de eindstrijd werd topfavoriet Manchester City met 1-2 verslagen.

Inmiddels is duidelijk dat Ten Hag komend seizoen in ieder geval gaat samenwerken met Van Nistelrooij. De momenteel clubloze trainer leek op weg naar Burnley, maar alles wijst erop dat hij bij Man United terugkeert als assistent-manager. Hake moet die rol eveneens gaan vervullen.

