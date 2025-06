Antony blijft mogelijk ook na de zomer actief in LaLiga, meldt Diario Sevilla. De 25-jarige Braziliaan geniet weinig verrassend concrete interesse van Real Betis, waar hij afgelopen seizoen veel indruk maakte als huurling van Manchester United. De zaakwaarnemers van Antony zijn in gesprek met Betis, al ligt onder meer het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag op de loer.

Antony zat afgelopen seizoen op een dood spoor bij Manchester United, dat hem daarop besloot te verhuren aan Betis. In Sevilla is de voormalig aanvaller van Ajax weer helemaal de oude geworden en had hij met 9 goals en 5 assists een groot aandeel in het bereiken van de Conference League-finale en plek 6 in LaLiga.

Antony's huurperiode bij Betis zat er na de met 4-0 verloren Conference League-finale tegen Chelsea op. De rechtsbuiten nam enkele dagen later met een minutenlange, emotionele video op sociale media afscheid van Betis en zijn supporters.

Na de finale, en voor zijn video, sprak Antony al even over zijn toekomst. "Mijn taak is om te spelen, en dat doe ik goed. Ik ben dol op Betis en alle mensen hier, maar ik heb een contract bij Manchester United en ik weet niet wat er daarna gaat gebeuren, alleen zij weten wat er gaat gebeuren."

"Nu ga ik met de nationale ploeg op pad en dan ga ik op vakantie. We zullen zien wat er gebeurt. Ik ben hier erg gelukkig, dat weet iedereen. Ik ga blij naar bed en word blij wakker, maar ik heb een contract en ik weet niet wat de toekomst brengt."

Antony heeft bij Manchester United een contract tot medio 2027, waardoor de aanstaande transferzomer een ideaal moment lijkt voor de Engelsen om de Braziliaan definitief van de hand te doen en een deel van de transfersom van 95 à 100 miljoen euro, dat het betaalde aan Ajax, terug te verdienen.

Betis heeft Antony gebombardeerd tot topprioriteit, echter heeft de club te maken met beperkte financiële mogelijkheden. Het contact tussen Betis en de zaakwaarnemers van Antony is al weken gaande en die gesprekken zullen de komende dagen in een stroomversnelling raken.

Manchester United lijkt een groter obstakel te worden voor Betis, al gaat de club spoedig het gesprek aan op Old Trafford. Het doel is om 'vooruitgang' te boeken in de gesprekken. Het is onduidelijk of Manchester United openstaat voor een kale huurperiode.

Volgens Diario Sevilla zijn er twee clubs die 'groeiende interesse' hebben in Antony: Bayer Leverkusen en Juventus. De link naar Leverkusen is snel gelegd. Ten Hag, die Antony onder zijn hoede had bij zowel Ajax als Manchester United, is daar sinds vorige week de nieuwe hoofdtrainer.