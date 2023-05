Erik ten Hag wil bij Barça geflopte CV herkansing bieden in Engelse top

Donderdag, 11 mei 2023 om 18:33 • Tom Rofekamp

Jean-Clair Todibo geniet ruime belangstelling vanuit de Engelse top. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano werd de stopper van OGC Nice zaterdag bekeken door scouts van Manchester United, Liverpool en Newcastle United. Onder meer Erik ten Hag ziet in Todibo de gedroomde versterking voor zijn defensie. Goedkoop is hij echter niet.

Hoewel de komst van een topspits prioriteit geniet, lijkt Ten Hag ook op verdedigend vlak te willen renoveren. Onder meer Jeremie Frimpong moet naar Manchester komen, en ook Todibo kan nu aan het lijstje toegevoegd worden. De Fransman is dit seizoen een belangrijke spil bij het Nice dat de op een na minst gepasseerde defensie in de Ligue 1 heeft. Dat is echter ook Ten Hags concurrentie niet ontgaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Liverpool en Newcastle United hadden namelijk afgevaardigden op de tribune tijdens Nice - Stade Rennes (2-1). Todibo maakte in die wedstrijd zoals gewoonlijk de negentig minuten vol. De rechtspoot vormt dit seizoen een betrouwbaar duo met Dante en heeft met zijn 23 jaar nog voldoende groeipotentie. Dat maakt dat Nice een prijskaartje van 45 miljoen op Todibo geplakt heeft.

De mandekker staat zo voor zijn tweede toptransfer in zijn nog prille carrière. In 2019 verkaste hij van Toulouse naar Barcelona, in de hoop op een Catalaanse doorbraak. Die bleef echter uit, en de teller stopte op vijf duels over alle competities. Twee jaar geleden betaalde Nice 8,5 miljoen voor Todibo, na een succesvolle huurperiode van een jaar. Transfermarkt taxeert de Fransman momenteel op een waarde van dertig miljoen euro.