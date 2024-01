‘Erik ten Hag wil Ajax nog deze winter beroven van basisspeler’

Erik ten Hag gaat een poging wagen om Brian Brobbey deze winter los te weken bij Ajax, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Florian Plettenberg namens de Duitse tak van Sky Sport. De 21-jarige spits was afgelopen zomer ook al het doelwit van Manchester United, maar van een transfer kwam het toen niet. Nu moet het er dus alsnog van komen.

De interesse van Ten Hag in Brobbey komt niet geheel uit de lucht vallen. De in Haaksbergen geboren oefenmeester houdt warme herinneringen over aan hun gezamenlijke tijd bij Ajax en zou graag herenigd willen worden op Old Trafford.

Plettenberg benadrukt wel dat een wintertransfer een lastig karwei gaat worden voor United. Ajax voelt er op dit moment niets voor om Brobbey van de hand te doen. De centrumspits heeft nog een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inmiddels is Brobbey een van de sterkhouders in een teleurstellend Ajax. Dit seizoen was hij in 25 officiële wedstrijden goed voor 13 doelpunten en 4 assists bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op vijftien miljoen euro.

Veelvoud verdienen

Vorige week weidde Brobbey in gesprek met De Telegraaf nog uit over de eerdere interesse. "Manchester United wilde me hebben, maar ik wilde per se definitief terug naar Ajax”, aldus de spits. “Om dat mogelijk te maken, heeft mijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez zelfs afgezien van zijn fikse percentage doorverkoop."

Brobbey had er financieel behoorlijk op vooruit kunnen gaan in Manchester. “Erik ten Hag belde me en bij United kon José zijn miljoenen euro’s wel krijgen en ik een veelvoud van mijn Ajax-salaris verdienen. Maar ons besluit stond vast: we wilden naar Ajax.”

Mocht Brobbey daadwerkelijk naar Old Trafford vertrekken, dan is hij de volgende in een lijst van namen die eerder met Ten Hag samenwerkten en vervolgens door de trainer naar Manchester United werden gehaald.

Zo trok de Engelse recordkampioen al André Onana, Lisandro Martínez en Antony aan. Ook spelers als Wout Weghorst en Tyrell Malacia werden naar verluidt op aandringen van Ten Hag naar Manchester gehaald.

Brobbey en Ten Hag hebben elkaar in het verleden al meerdere keren de hemel in geprezen, wat nu dus moet leiden tot een hernieuwde samenwerking. Een andere Nederlander die hoog op het wensenlijstje van Ten Hag staat is Joshua Zirkzee.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties