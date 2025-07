Erik ten Hag voegt twee Nederlanders en bekende van Ajax toe aan trainersstaf Bayer Leverkusen

De trainersstaf van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen is flink uitgebreid. De nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen maakt bekend dat onder meer Rogier Meijer en Andries Ulderink zullen werken onder de hoofdtrainer uit Haaksbergen.

Ulderink was de afgelopen jaren werkzaam bij Royal Antwerp, als assistent van onder meer Mark van Bommel, waarmee hij de Belgische landstitel won. Ulderink stond afgelopen seizoen even als interim-trainer langs de lijn. Het contract van de Zwollenaar bij Antwerp liep vorige week af.

Meijer vertrok na het afgelopen seizoen bij NEC, waar hij zes jaar werkzaam was. De oefenmeester kwam in 2017 bij de club. Eerst als trainer van de Onder 17, later als assistent-trainer van François Gesthuizen (30 duels) en Ron de Groot (8 duels).

In 2020 werd Meijer gepromoveerd tot hoofdtrainer bij NEC, waar hij die functie vijf jaar zou vervullen. In zijn eerste seizoen loodste hij de club terug naar de Eredivisie en in 2024 leidde hij zijn ploeg naar de finale van de TOTO KNVB Beker. In de competitie bleven de resultaten en het spel over het algemeen ietwat achter.

Naast Meijer en Ulderink gaat ook fitnesstrainer Alessandro Schoenmaker bij Leverkusen aan de slag. De Braziliaan werkte eerder samen met Ten Hag bij Ajax, waar Schoenmaker tot medio 2024 zou blijven, en deed verder ervaring op bij onder meer Anderlecht, Crystal Palace, Newcastle United en Inter.

David Thiel (keeperstrainer), veldtrainers Markus Müller, Jonas Rath en Daniel Jouvin, assistent-traineranalyse Marcel Daum, analist Simon Lackmann, hoofd sportwetenschappen Dr. Malte Krüger en sportwetenschapper Prisca Volmary maken het team compleet.

Achter de schermen is de technische leiding van Leverkusen druk bezig met het verder versterken van de selectie. Jarell Quansah werd woensdag officieel overgenomen van Liverpool, terwijl ook onder meer Oranje-international Mark Flekken inmiddels speler van Leverkusen is.

PSV'er Malik Tillman gaat de overstap naar de BayArena spoedig maken, maar daarmee is de club nog lang niet uitgewinkeld. Zo wordt ook onder meer Nico Paz (Como) nadrukkelijk genoemd bij Leverkusen, dat het vertrek van meerdere sterspelers, waaronder Jeremie Frimpong en Florian Wirtz, moet zien op te vangen.