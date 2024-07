Ten Hag trekt streep onder ruzie met Sancho en prijst veelzijdigheid Zirkzee

Erik ten Hag trekt streep onder ruzie met Jadon Sancho bij Manchester United en prijst veelzijdigheid Joshua Zirkzee

Erik ten Hag kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking met Jadon Sancho bij Manchester United. De manager was vorig seizoen nog ontevreden over de houding van de aanvallende middenvelder, die prompt werd verhuurd aan Borussia Dortmund. Sancho is inmiddels in genade aangenomen door Ten Hag.

Sancho bloeide helemaal op bij Dortmund, dat met de Engelsman in de gelederen de finale van de Champions League bereikte. In de eindstrijd op Wembley bleek Real Madrid met 0-2 te sterk. Sancho kwam tot twee doelpunten en drie assists in veertien duels namens BVB in de Bundesliga.

Hij keerde eerder deze zomer terug bij Manchester United, zonder te weten of hij daadwerkelijk toekomst heeft op Old Trafford. Ten Hag is echter bereid hem een tweede kans te gunnen. "We hebben er een streep onder gezet. Deze club heeft goede spelers nodig en Jadon is een goede speler. We kijken nu alleen naar de toekomst", zo klonk het in gesprek met Manchester Evening News.

Zirkzee

Ten Hag praat dinsdag op het clubkanaal van Manchester United over het aantrekken van Joshua Zirkzee. De aanvaller werd vorige week voor ruim 40 miljoen euro overgenomen van Bologna. Met Zirkzee heeft Ten Hag eindelijk de door hem zo gewenste spits tot zijn beschikking.

"Joshua is een verbindingsspeler", legt Ten Hag uit. "Hij kan de bal vasthouden, creatief zijn, dribbelen en de combinatie aangaan. Dat zoeken we dus, een ander type speler. Want met name voorin hebben we spelers die heel direct zijn in hun spel. Zij kunnen nu profiteren van de kwaliteiten van Joshua."

Ten Hag is tevreden over de huidige selectie van Manchester United. "In de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen hebben we de beste ploeg ter wereld (1-2 zege op Manchester City in de FA Cup-finale, red.) verslagen. Als iedereen fit is, staat er een goed elftal dat een hoog niveau kan bereiken."

"Maar we weten ook maar al te goed dat we nog enkele aanwinsten nodig hebben", hint Ten Hag naar nog meer aankopen. "Dit seizoen zijn er opnieuw meer wedstrijden, zeker gezien de nieuwe opzet van de Europese competities. Er is geen winterstop en januari zal ongetwijfeld weer bijzonder druk worden. Je hebt dus echt een brede selectie nodig."

