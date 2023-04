Erik ten Hag stipt prioriteit op de transfermarkt aan: ‘Dat weet toch iedereen?’

Zondag, 30 april 2023 om 13:34 • Guy Habets • Laatste update: 13:41

Manchester United gaat komende zomer op zoek naar een nieuwe spits. Dat heeft manager Erik ten Hag te kennen gegeven op een persconferentie. The Mancunians hadden dit seizoen te kampen met blessureleed in de offensieve linie en zagen ook Cristiano Ronaldo vertrekken. Ten Hag wil derhalve een nieuwe aanvalsleider verwelkomen en hoopt ook dat Wout Weghorst langer op Old Trafford blijft.

In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Aston Villa, die zondagmiddag op het programma staat, werd Ten Hag gevraagd naar zijn wensen op de transfermarkt komende zomer. De naam van Harry Kane, die midweeks nog scoorde tegen United, zingt bijvoorbeeld al een tijdje rond in het rode deel van Manchester. De Tukker reageerde niet op namen, maar wilde wel toegeven dat het halen van een spits noodzakelijk is. "Dat weet iedereen toch wel? Als je ons hele seizoen bekijkt, hebben we een tekort aan spitsen."

Daar zijn oorzaken voor aan te wijzen, zo weet ook Ten Hag. "Eerst ging Cristiano Ronaldo weg bij de club en daarna waren Anthony Martial en Jadon Sancho vaak niet beschikbaar door blessures. Dan mis je soms spelers in de voorhoede. Met minder spelers moet je dan zo ontzettend veel wedstrijden spelen... Ja, inderdaad, we hebben absoluut versterkingen nodig in onze offensieve linie. We hebben al spelers die het goed in kunnen vullen, maar kwaliteitsspelers met impact zijn altijd welkom."

Drie spelers worden de laatste weken in verband gebracht met de vacature in de spits bij United. Kane zou de favoriet zijn bij de beleidsbepalers op Old Trafford, maar ook Victor Osimhen staat er goed op in Manchester. De Nigeriaan van Napoli komt in beeld als Kane niet haalbaar blijkt. Daarnaast staat Gonçalo Ramos van Benfica op het transferlijstje van United. Zij zouden dan samen kunnen komen te spelen met Weghorst, waar Ten Hag al over zei dat hij hem graag zou willen behouden.