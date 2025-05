Over de toekomst van Erik ten Hag is veel te doen. De clubloze Haaksberger wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Bayer Leverkusen, waar hij na de afzegging van Como-trainer Cesc Fàbregas zeer hoog op het lijstje prijkt. De oefenmeester ziet een terugkeer naar de Premier League echter ook zitten, weet The Athletic.

Sky Sport-journalist Florian Plettenberg wist onlangs te melden dat Ten Hag gesprekken heeft gevoerd met Leverkusen, waar hij in eerste instantie gold als back-up van Fàbregas.

Fàbregas werd gezien als de ideale opvolger van Xabi Alonso, die bij Real Madrid de opvolger wordt van aanstaand Brazilië-bondscoach Carlo Ancelotti. De Italiaan leek oren te hebben naar de overstap, maar besloot toch bij Como te blijven.

Nu lijkt de weg voor Ten Hag naar de nummer twee van de Bundesliga open te liggen. De oefenmeester heeft echter ook oren naar een terugkeer naar de Premier League, schrijft The Athletic, zonder daarbij de naam van een specifieke club te noemen.

Ten Hag was eerder in Engeland werkzaam bij Manchester United, waarmee hij de Carabao Cup en FA Cup wist te veroveren. De slechte resultaten in de competitie kostten de oefenmeester uiteindelijk de kop.

Ten Hag deed voor zijn periode in Manchester en bij Ajax en FC Utrecht ervaring op in Duitsland bij het tweede elftal van Bayern München, waar hij destijds nauw samenwerkte met de trainer van het eerste, Pep Guardiola.

Of Ten Hag Leverkusen zou willen laten wachten voor een nieuwe kans in de Premier League, is vooralsnog onduidelijk.