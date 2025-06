'Erik ten Hag raakt 'sleutelspeler' Granit Xhaka kwijt: Zwitser bereikt persoonlijk akkoord'

Het heeft er alle schijn van dat Erik ten Hag het in zijn eerste seizoen bij Bayer Leverkusen moet doen zonder Granit Xhaka. De Zwitser heeft volgens Calciomercato een akkoord bereikt met AC Milan.

De interesse van Milan in Xhaka was al enige tijd bekend. De Zwitser staat al langere tijd open voor een transfer naar Milaan, maar Ten Hag deed er desondanks alles aan om de middenvelder te behouden.

La Gazzetta dello Sport meldde enkele dagen geleden nog dat Ten Hag na Florian Wirtz, Jeremie Frimpong en Jonathan Tah niet nog een belangrijke speler wilde kwijtraken, en daarom Xhaka heeft gevraagd te blijven.

De inmiddels 32-jarige Xhaka heeft een contract tot medio 2028 bij Leverkusen, maar heeft de clubleiding laten weten een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Een flinke domper voor Ten Hag, die in hem een 'sleutelspeler' ziet.

De afgelopen dagen zijn de onderhandelingen tussen Milan en Xhaka in een stroomversnelling geraakt, wat nu heeft geleid tot het persoonlijke akkoord. Er ligt een driejarig contract klaar voor Xhaka, tegen een jaarsalaris van vier miljoen euro exclusief bonussen.

Wat Leverkusen bereid is te accepteren voor het vertrek van Xhaka, is niet geheel duidelijk. Milan is van plan 10 miljoen euro over te maken naar de BayArena en overweegt ook om de Duitse centrale verdediger Malick Thiaw (23) in de onderhandelingen te betrekken.

Met de aanstaande komst van Xhaka heeft Milan een ervaren vervanger van de naar Manchester City vertrokken Tijjani Reijnders bijna binnen. De komst van de niet minder ervaren en bovendien transfervrije Luka Modric wordt na het WK voor clubs wereldkundig gemaakt.

Xhaka was een cruciaal onderdeel in het onvergetelijke seizoen 2023/24. Het team van toenmalig trainer Xabi Alonso won ongeslagen de Bundesliga en DFB-Pokal. De Europa League-finale tegen Atalanta ging wel verloren (3-0).