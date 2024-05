Erik ten Hag op de schopstoel: dit bepaalt zijn toekomst bij Manchester United

Manchester United beraadt zich deze week over de toekomst van Erik ten Hag. Ondanks de gewonnen FA Cup-finale is de toekomst van de Nederlandse trainer onzeker. Terwijl INEOS intern overleg voert, zet Voetbalzone de belangrijkste overwegingen op een rijtje.

Door Lars Capiau

Als arbiter Andy Meadley het laatste fluitsignaal doet klinken, ontsteekt de rode, linkerhelft van Wembley in onbeschrijfelijke euforie. Aan de zijlijn gieren door de lichamen van twee kale mannen twee compleet tegengestelde emoties.

Pep Guardiola snelt het liefst zo snel mogelijk de catacomben van het legendarische Wembley in. Ten Hag, aan de andere kant, werpt nog één stoïcijnse blik op het speelveld. Daarna tilt Lisandro Martínez, de slager die hij dit seizoen oh zo gemist had, hem fier overeind. De festiviteiten kunnen beginnen.

Maar Ten Hag zal die feeststemming met dubbele gevoelens hebben ondergaan. Want daags voor de FA Cup-finale dropte Jacob Steinberg van The Guardian toch een behoorlijk bommetje. De nieuwe eigenaren van Manchester United, INEOS, zouden hebben besloten dat - ongeacht de uitkomst van het duel - de bekerfinale de laatste wedstrijd als Manchester United-coach zou zijn voor de in Haaksbergen geboren manager.

En dus kan de ‘feestelijke ontmoeting’ met Sir Jim Ratcliffe met recht tamelijk ongemakkelijk genoemd worden. De koele handdruk tussen the boss en de eigenaar getuigt van een weinig innige relatie. Ratcliffe en zijn rechterhand Sir David Brailsford roeren zich druk in gesprek, terwijl Ten Hag - op aandringen van zijn spelers - de gigantische beker in de lucht werpt.

Brailsford To Sir Jim Ratcliffe: Jim mate come here... we’re making a big mistake if we sack Erik Ten Hag pic.twitter.com/PeXkm9cyOj — Kara (@UTDKara) May 26, 2024

Too little, too late?

Een terugblik. Want hoe zag precies de weg eruit die naar FA Cup-eindstrijd toe leidde? Behoorlijk rommelig, kan je veilig stellen. Manchester United eindigde het seizoen op een historisch slechte achtste plek. Nog nooit eindigde de rode ploeg uit Manchester zó laag op de Premier League-ranglijst. Misschien nog wel pijnlijker was het negatieve doelsaldo waarmeehet seizoen afsloten: -1.

De grootste verklaring voor de teleurstellende competitiecampagne ligt volgens de trainer zelf in de uitpuilende ziekenboeg, zo vertelt hij in Voetbal International. “Van iedereen binnen de organisatie heb ik dit seizoen het meeste contact gehad met de clubarts. Dat zegt volgens mij alles.”

Met bijna zeventig (!) individuele blessuregevallen dit seizoen heeft de voormalig Ajax-coach ook degelijk wel recht van spreken. Criticasters wijzen daarentegen naar Ten Hags koppige instelling om aan zijn visie vast te houden, ondanks die waslijst aan blessures.

Pas na de 4-0 afgang tegen Crystal Palace, toen verschillende gerespecteerde mediakanalen berichtten dat de INEOS-vertegenwoordigers voorzichtig aan het oriënteren waren bij mogelijke opvolgers voor Ten Hag, begon de Nederlander wat pragmatischer te voetballen.

In een nieuwe, defensief zekerdere, 4-2-2-2-formatie werd achtereenvolgend gewonnen van Newcastle United (3-2), Brighton & Hove Albion (0-2) en dus Manchester City (1-2). Maar voor de media, en supporters, was die hernieuwde prioriteit en de tentoongestelde tactische flexibiliteit ten behoeve van de resultaten too little, too late.

FA Cup: de redding?

Die achtste plek leek lang namelijk niet genoeg voor Europees voetbal en Manchester United-fans schenen zich te berusten in een wisseling van de wacht aan het roer. Tot die FA Cup-finale. Ten Hag kon na al het blessureleed weer kiezen voor zijn sleutelspelers en met een centrum van Lisandro Martínez en de vertrekkende Raphaël Varane stond daar eindelijk weer (op Luke Shaw na) de verdediging die Ten Hag het hele seizoen had willen opstellen.

Het wierp direct zijn vruchten af. Het strijdplan van de coach werkte tot in perfectie. Manchester City creëerde in de eerste helft geen enkele noemenswaardige kans. Erling Haaland werd compleet geneutraliseerd en was onzichtbaar. In het tweede bedrijf stichtte Jérémy Doku nog het nodige gevaar, maar Manchester United hield - mede dankzij een uitstekend verdedigende Aaron Wan-Bissaka - stand.

Supporters zien in dat Ten Hag het - volgens de trainer zelf - de beste ploeg ter wereld moeilijk kan maken mits zijn selectie fit is en sluiten de trainer massaal in de armen, getuige onder andere de polls op sociale media. Bovendien: door de gewonnen bekerfinale stelde Ten Hag met zijn ploeg Europa League-voetbal veilig en is die achtste plek effectief even waardevol als de vijfde. En waar het boek voor Ten Hag in Manchester bij een verloren finale gesloten leek, slaat nu de twijfel toe bij INEOS, die niet blind zijn voor het plotse optimisme bij de fans.

Fans wijzen daarbij nadrukkelijk naar de trainersmarkt. Die puilt bepaald niet uit van geschikte alternatieven. Namen als Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, Thomas Frank, Thomas Tuchel en de bij Chelsea vertrekkende Mauricio Pochettino passeren de revue, maar lijken om uiteenlopende redenen niet haalbaar. Of simpelweg: zij zijn niet aantoonbaar beter dan Ten Hag.

Speelstijl

Maar toch. De kritiek op Ten Hag was gedurende het seizoen fors. En gegrond. De cijfers liegen niet. Laatste eindigen in een Champions League-poule met een zwalkend Bayern München, Galatasaray en FC Kopenhagen. Met de selectie die Ten Hag tot zijn beschikking had, getuigt het bereiken van een achtste plek van behoorlijk onderpresteren. Dat wijzen de statistieken ook uit.

Volgens data van Understat en het gerenommeerde X-account The xG Philosophy verzamelde Manchester United na promovendi Sheffield United, Luton Town en Burnley en middenmoters Wolverhampton Wanderers en West Ham United de minste expected points: slechts iets meer dan 44. In werkelijkheid zou dat een vijftiende plek betekenen. Maar United sprokkelde uiteindelijk 60 punten, bijna zestien meer dan volgens de datamodellen verwacht, goed voor een gedeeld zevende plek.

FBRef, een leidende bron in het publiceren van voetbaldata, noteert bovendien een expected goal-waarde van 56.4 goals voor United, hetgeen overeenkomt met de daadwerkelijke 57 treffers, maar een expected goal against-waarde (xGA) van 69.1. Een behoorlijk verschil met de daadwerkelijke 58 tegendoelpunten. Het doelsaldo had dus eigenlijk nóg lager moeten uitvallen: -13.

Dat hoge xGA-cijfer heeft alles te maken met de speelstijl die Ten Hag in het gros van het seizoen hanteerde, zelfs als zijn defensie was uitgekleed door de vele blessures. Hij instrueerde het team om snel transitievoetbal te spelen, waardoor de ploeg vele schoten toe moest staan en er bij vlagen enorme gaten op het middenveld ontstonden.

Ten Hags manschappen incasseerden ontzettend veel schoten tegen, het spel was af en toe niet om over naar huis te schrijven. Een 2-2 gelijkspel tegen Bournemouth vormde de zesde wedstrijd op rij dat the Mancunians meer dan twintig schoten tegen incasseerde. Ook in de daaropvolgende wedstrijden tegen Coventry City (3-3, w.n.s), Sheffield United (4-2 winst), Burnley (1-1) en dus Crystal Palace (4-0 verlies) incasseerde de fragiele ploeg schot na schot, en tegengoal na tegengoal.

Aankoopbeleid

Behalve de kritiek op de speelstijl wordt Ten Hag ook het nodige verweten wat betreft het aankoopbeleid. Geen van ‘zijn’ aankopen lijkt gevrijwaard van kritiek. Antony is de grootste mispeer. United telde een kleine honderd miljoen euro neer voor de Braziliaan. Dat prijskaartje maakt hij bij lange na niet waar.

Antony heeft zijn peperdure prijskaartje bepaald nog niet waargemaakt.

Maar ook André Onana, die voor vijftig miljoen euro overkwam van Inter, kende een behoorlijk lastige start in Manchester. De Kameroense goalie lijkt zich wel enigszins herpakt te hebben de laatste maanden. De andere topaankoop van dit seizoen, Mason Mount, kwam – door blessureleed – amper in actie namens United, terwijl Rasmus Højlund en de door blessures geteisterde Martínez wel voltreffers lijken.

Over Casemiro bestaan twijfels. De Braziliaanse controleur was in Ten Hags eerste seizoen nog ontzettend belangrijk voor de ploeg, maar sukkelt dit jaar enorm met zijn vorm. Een zomerse verkoop van de voor 70 miljoen euro overgekomen middenvelder is dan ook niet ondenkbaar.

Mikel Arteta

Toch staat het gros van de fans achter Ten Hag. Wat nog in zijn voordeel spreekt, is dat hij voor het eerst sinds de legendarische Sir Alex Ferguson in twee seizoenen achter elkaar een pakt met Manchester United. Bovendien zijn er wat verzachtende omstandigheden voor de coach: met de rommelige overname, de vele blessures en de publieke ruzie met Jadon Sancho was het niet eenvoudig om de juiste koers te varen.

Daarnaast teert de Nederlander op het krediet van een succesvol eerste seizoen, waarin hij een FA Cup-finale haalde (en verloor van de stadsgenoot), beslag legde op de Carabao Cup en een knappe derde plek in de competitie bewerkstelligde.

Voorstanders van Ten Hag kijken in dat licht naar Arsenal, waar Mikel Arteta aan het roer staat. De Spanjaard kende ook een behoorlijk moeizaam eerste seizoen in Noord-Londen, waar vele supporters al snel schreeuwden om zijn ontslag. De Spanjaard bleef echter het vertrouwen genieten van de clubleiding, hetgeen uiteindelijk ertoe leidde dat Arteta een geweldig geoliede voetbalmachine bouwde van zijn ploeg.

Laat Ten Hag daarom bouwen aan zijn project, is hun devies. Hij is tenslotte de manager die met het doorbreken van supertalenten Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo, en bovendien de veelbelovende toekomst van Højlund en (in mindere mate) Amad Diallo, een fraaie weg naar boven inzette.

Hace unos días salió a la luz un clip de Ten Hag hablando con Mainoo en el inicio de su carrera senior, diciéndole que su momento iba a llegar. Junto a lo que fue la firma de contrato de Garnacho, prometiéndole que iba a tener la gran chance. Hoy se puede decir que les cumplió. pic.twitter.com/Cps22W85pV — Daniel Sánchez ?????????? (@DanielSmufc) May 25, 2024

Een nieuwe trainer betekent ook het hinderen van vooruitgang. Dan moet United wéér vanaf nul beginnen. En niet alleen dat. Ook financieel heeft het ontslag van Ten Hag de nodige voeten in de aarde. De club zal een behoorlijke afkoopsom, volgens the Times zo’n tien miljoen pond voor de gehele staf, moeten neertellen om Ten Hags contract voortijdig stop te zetten, en ook voor een eventuele opvolger zal mogelijk een transfersom moeten worden neergelegd.

Bovendien niet onbelangrijk: de spelersgroep lijkt nog altijd door het vuur te willen gaan voor de manager. Dat werd duidelijk zichtbaar in de FA Cup-finale, niet alleen tijdens de wedstrijd, maar vooral ook in de feestvreugde die volgde. Tegenstanders zien echter een barst in het Arteta-argument: the Gunners werden alleen maar beter en leverden nooit een dusdanig slecht seizoen af na het voorgaande seizoen.

Nieuwe organisatiestructuur

INEOS staat derhalve direct voor een moeilijke beleidsbeslissing. Ratcliffe zal met Brailsford, kersvers technisch directeur Jason Wilcox en de binnenkort startende Omar Berrada (CEO) en Dan Ashworth (sportief directeur) de knoop doorhakken, maar zal niet direct de fans in het harnas willen jagen. Maar: een organisatorische revolutie gaat vaak gepaard met een nieuwe manager. Eigenaren willen op die positie doorgaans graag hun eigen poppetje neerzetten.

Mochten zij opteren voor een langer verblijf van Ten Hag, zullen er sowieso dingen moeten veranderen. De stevige pap in de vinger wat betreft het aankoopbeleid zal met het aanstellen van de nieuwe voetbalmannen voorbij zijn. De bekritiseerde oefenmeester zal in zijn mogelijk derde en sowieso beslissende seizoen bovendien meer van zijn visie geïmplementeerd zien moeten krijgen.

Ook de omgang met de media is wat INEOS betreft voor verbetering vatbaar. Ten Hag kent een moeizame relatie met de pers en dat is niet altijd even gunstig voor het merk Manchester United. Maar wat INEOS ook beslist: Ten Hag kan met twee prijzen in zijn zak sowieso met opgeheven hoofd terugkijken op zijn periode in Manchester. Of, zoals de strijdbare coach het vol zelfvertrouwen zelf stelde: “Als Manchester United me niet wil, dan win ik ergens anders wel prijzen. Want dat is wat ik doe.”

??? "If they don't want me anymore, then I'll go somewhere else to win trophies". Erik ten Hag is in a defiant mood ??#BBCFootball #BBCFACup pic.twitter.com/Ri8XnRDZq9 — BBC Sport (@BBCSport) May 26, 2024

