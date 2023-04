Erik ten Hag onthult op persmoment het plan met zijn ‘oogappel’ Harry Kane

Woensdag, 26 april 2023 om 15:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:21

Erik ten Hag kan donderdag met Manchester United de laatste stap zetten naar een felbegeerd Champions League-ticket. The Red Devils gaan op bezoek bij Tottenham Hotspur, een directe concurrent die de genadeklap zou kunnen krijgen. Daarvoor is het volgens Ten Hag belangrijk om Harry Kane uit te schakelen. "We hebben daarvoor een plan", zegt de manager op de persconferentie van zijn club.

Manchester United kende een moeilijke periode, maar stelde in april op nationaal niveau orde op zaken. De ploeg van Ten Hag haalde via een penaltyserie de FA Cup-finale door Brighton & Hove Albion (0-0, 6-7 n.s.) in de halve finale te verslaan en staat er ook in de competitie riant voor, als het gaat om een plek in de top vier in de Premier League. Met twee wedstrijden minder gespeeld heeft nummer vier Man United al zes punten meer dan Tottenham, dat zesde staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Spurs gaan door een nieuwe sportieve crisis, met de historische nederlaag van zondag tegen Newcastle United (6-1) als dieptepunt. "Het is duidelijk dat ze een hele zware nederlaag hebben geleden", weet Ten Hag. "Ze zijn getergd. Dat kan brandstof zijn om terug te komen. Maar het gaat om ons. Een tegenstander mag nooit hongeriger zijn dan wij, dus dat is hoe we ons moeten voorbereiden. Borst vooruit, wees dominant en dicteer het spel."

Volgens diverse Engelse media is Manchester United op de achtergrond bezig om Tottenham-icoon Kane binnen te halen. Het contract van de topspits loopt in 2024 af, waardoor komende zomer het laatste goede moment is om hem te verkopen. Ten Hag weet dat zijn ploeg nog minstens eenmaal bestand zal moeten zijn tegen Kane. "Het is vrij duidelijk dat hij veel impact heeft op het spel van the Spurs."

"Daar hebben we natuurlijk een plan voor: je moet hem verdedigen als team. Hij is een slimme speler, dus je moet hem niet toestaan om op bepaalde plekken aan de bal te komen." Manchester United moet het centrale duo Raphaël Varane en Lisandro Martínez missen. Bovendien is Bruno Fernandes een twijfelgeval. "We weten nog niet of hij kan spelen, hij is een vraagteken. Maar voor de rest denk ik dat we redelijk in orde zijn. Donderdag komt snel, we moeten kijken wat er mogelijk is."