Erik ten Hag meldt zich bij Liverpool om speler over te nemen van Arne Slot

Bayer Leverkusen en Liverpool onderhandelen over een transfer van Jarell Quansah, zo meldt Fabrizio Romano. De 22-jarige verdediger van the Reds staat open voor een overstap naar de ploeg van Erik ten Hag. Wat hij moet kosten, is niet bekend.

Quansah kon dit seizoen nauwelijks rekenen op een basisplaats onder Arne Slot. De Nederlandse trainer hield doorgaans vast aan Ibrahima Konaté naast Virgil van Dijk in het centrum.

De Engelsman kwam daarom tot slechts 488 speelminuten in de Premier League, verdeeld over dertien wedstrijden. In totaal maakte Quansah 25 keer zijn opwachting voor Liverpool. Dertien keer stond hij in de basis.

De jeugdinternational van Engeland wil meer aan spelen toekomen en heeft daarom groen licht gegeven voor een transfer naar Leverkusen. In Duitsland zou Quansah gaan samenwerken met Ten Hag, die sinds kort de scepter zwaait bij die Werkself.

Quansah komt uit de jeugdopleiding van Liverpool en ligt nog tot medio 2029 vast op Anfield. De rechtspoot speelde tot dusver 58 wedstrijden in de hoofdmacht.

The Reds namen eerder deze zomer Jeremie Frimpong over van Leverkusen en staan ook op het punt om Florian Wirtz te strikken. De komst van laatstgenoemde moet nog wel wereldkundig worden gemaakt.