Erik ten Hag laat oog vallen op sterspeler van Feyenoord; Rotterdammers willen recordbedrag

Bayer Leverkusen heeft zijn oog laten vallen op Igor Paixão, zo meldt Voetbal International. De nieuwe club van Erik ten Hag heeft nog geen openingsbod uitgebracht, maar duidelijk is dat Feyenoord inzet op een recordbedrag.

Dat Paixão deze zomer gaat vertrekken bij Feyenoord, lijkt onvermijdelijk. De Braziliaan heeft een ijzersterk seizoen achter de rug, waarmee hij zich in de kijker heeft gespeeld bij verschillende buitenlandse topclubs.

Naast verschillende Italiaanse clubs, houdt ook Bayer Leverkusen de Braziliaan nauwlettend in de gaten. De nummer twee van Duitsland zag sterspelers als Florian Wirtz en Jeremie Frimpong al vertrekken, terwijl er ook wordt getrokken aan Granit Xhaka en Patrik Schick.

Door de enorme transfersom die Liverpool overmaakt voor Wirtz (zo’n 116 miljoen euro), heeft Leverkusen genoeg middelen om de selectie opnieuw te versterken. Daarom zet Feyenoord in op een recordbedrag, zo klinkt het.

Paixão ligt in De Kuip nog vast tot medio 2029. De clubleiding van de Rotterdammers is inmiddels op de hoogte van de interesse van Leverkusen, evenals de entourage van Paixão. Een eerste bod laat vooralsnog op zich wachten.

Volgens Italiaanse media is de vraagprijs die Feyenoord hanteert voor Paixão vastgesteld op 35 miljoen euro. Onder meer Napoli, Juventus en AS Roma zijn in de race voor de Braziliaan, terwijl Paixão ook wordt bekeken door Olympique Marseille en Crystal Palace.

Met name afgelopen seizoen heeft Paixão zijn kwaliteiten geëtaleerd bij Feyenoord. De 24-jarige vleugelspeler was goed voor liefst 18 goals en 19 assists in 47 duels over alle competities.