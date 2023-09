Erik ten Hag laat Antony terugkeren in selectie van Manchester United

Vrijdag, 29 september 2023 om 12:15 • Wessel Antes • Laatste update: 12:40

Antony keert na een afwezigheid van negentien dagen terug in de selectie van Manchester United, zo laat de Engelse grootmacht weten via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvaller is donderdag verhoord door de Greater Manchester Police over de beschuldigingen van mishandeling en aanranding die door zijn ex-vriendin Gabriella Cavallin zijn geuit. Het onderzoek naar Antony loopt nog altijd, maar de voormalig Ajacied zou volgende week weer in actie kunnen komen voor the Red Devils.

Antony werd donderdagmiddag vrijwillig verhoord in Cheshire. Volgens verschillende Engelse media duurde die ondervraging urenlang. Antony kwam volgens the Sun om 16:00 uur ’s middags aan bij het politiebureau, waarna hij pas om 21:00 uur weer naar buiten werd geleid. De vleugelspits wilde zijn verhaal ook doen bij de Engelse politie, aangezien hij dit tot donderdag enkel in Brazilië had gedaan. Begin deze week arriveerde Antony in Manchester, nadat hij van United en manager Erik ten Hag toestemming had gekregen om naar zijn geboorteland af te reizen om zich met de aangespannen zaak tegen hem bezig te houden.

The club have provided an update on Antony.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 29, 2023

Of Antony onschuldig is zal moeten blijken. Volgens The Times heeft de vijftienvoudig international van a Seleção inmiddels toestemming gegeven om zijn telefoon door te zoeken. United besloot dus al eerder om de aanvaller niet te schorsen, maar liet hem begin september afreizen naar Sao Paulo in afwachting van meer details. Nu Antony zijn verhaal heeft gedaan, kan hij terugkeren in de selectie van Ten Hag. De club uit Manchester is, gezien de gevoeligheid van de zaak, niet van plan om voorbarige beslissingen te nemen. United stond in het afgelopen jaar behoorlijk onder druk vanwege de zaak rondom Mason Greenwood.

Volgens Manchester Evening News ontkent Antony nog altijd alle aantijgingen van Cavallin en twee andere vrouwen, die stellen slachtoffer te zijn van zijn fysieke daden. De aanvaller is in zowel Brazilië als Engeland nog nergens voor vervolgd. In beide landen wil hij volledig meewerken aan het onderzoek dat tegen hem loopt. Antony miste de afgelopen weken vier duels van United en is er komend weekend tegen Crystal Palace nog niet bij. Mogelijk komt hij wel in aanmerking om te spelen tegen Galatasaray (dinsdag) of Brentford (volgende week zaterdag).