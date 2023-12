Erik ten Hag krijgt verbaasde interviewster over zich heen: ‘Vind je dit écht!?’

Erik ten Hag spreekt na de 2-0 nederlaag tegen West Ham United opmerkelijk genoeg van een 'goede prestatie' van zijn ploeg. De coach van Manchester United wekt daarmee de verbazing van verslaggeefster Carrie Brown van beIN Sports. "Je vindt dit echt een goede prestatie van je ploeg?", vraagt Brown.

Manchester United heeft bizar genoeg vier wedstrijden op rij geen doelpunt gemaakt, zo houdt de verslaggeefster Ten Hag voor. "Het was een goede prestatie van ons", zegt de manager desalniettemin. "We hebben alleen niet gescoord. Je kunt alleen winnen als je een doelpunt maakt."

Brown vraagt zich stomverbaasd af of Ten Hag daadwerkelijk tevreden is met de prestatie van zijn elftal. "Ja", bevestigt de coach. "We hadden controle, zowel met als zonder bal." Manchester United kreeg in de doelpuntloze eerste helft de betere kansen, maar na rust waren de mogelijkheden toch vooral voor West Ham.

"We controleerden de wedstrijd. We gaven niets weg aan West Ham United. We waren zo dominant in onze opbouw. De eerste drie kansen van de wedstrijd waren voor ons. Die moet je afmaken." West Ham won uiteindelijk via goals van Jarrod Bowen en Mohammed Kudus.

Ten Hag krijgt de vraag of hij zich niet grote zorgen maakt over het gebrek aan doelpunten in de laatste wedstrijden. "Ik weet dat er spelers gaan terugkomen, maar met de mogelijkheden en selectie die Manchester United heeft moet het toch ontzettende zorgen baren dat je vier keer op rij niet scoort?", vraagt Brown.

"We moeten ons aanvallende spel verbeteren", geeft Ten Hag toe. "Dat is absoluut waar. We doen het met elf man, maar sommige spelers op het veld moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen."

De reactie van Paul Scholes

Paul Scholes maakt zich in ieder geval wel grote zorgen over Manchester United. "De problemen worden steeds groter", aldus het clubicoon bij. "Ze maken nauwelijks een doelpunt, dat is het grootste probleem. Er wordt ook vrijwel niets gecreëerd. Na rust heeft de keeper van West Ham volgens mij niet één redding hoeven verrichten."