Erik ten Hag krijgt pijnlijke schop na van eigenaar van Manchester United

Sir Jim Ratcliffe heeft maandag een uitgebreid interview gegeven aan de BBC over de stand van zaken bij Manchester United. De eigenaar van de Engelse topclub deelde daarbij een pijnlijke schop na uit aan de eerder dit seizoen ontslagen Erik ten Hag.

INEOS, het bedrijf van Ratcliffe, nam begin 2024 een belang van 27 procent in Manchester United. "Ik besloot dit avontuur bij Manchester United aan te gaan omdat ik van deze club houd, het is mijn jeugdclub", aldus Ratcliffe. Ik geloof dat we het kunnen oplossen."

Manchester United staat veertiende in de Premier League en stevent daarmee af op de slechtste eindklassering in de clubhistorie. Ratcliffe gelooft heilig in een ommekeer. "Als ik er niet in geloofde, zou ik het niet doen, toch? Dan zou ik de club verkopen aan de Qatari of zoiets."

Ten Hag lag al onder vuur in Engeland toen Ratcliffe de club overnam. De miljardair besloot begin 2024 om de Nederlander te laten zitten. Zo kreeg Ten Hag veel zeggenschap in de roerige transferzomer die Manchester United meemaakte, waarin de club maar liefst 250 miljoen euro uitgaf. "We gaven Erik ten Hag het voordeel van de twijfel. Het was de verkeerde beslissing. Het was een fout."

"Ik denk dat er verzachtende omstandigheden waren toen we die beslissing namen om Ten Hag te laten zitten, maar uiteindelijk was het de verkeerde beslissing, eerlijk gezegd", aldus Ratcliffe.

Eind oktober viel het doek alsnog voor Ten Hag, die het iets meer dan twee seizoenen volhield in Manchester. De problemen waren daarmee voor de club niet opgelost. Rúben Amorim, de opvolger van Ten Hag, haalt gemiddeld per wedstrijd veel minder punten dan de ex-trainer van Ajax.

Toch heeft Amorim het volle vertrouwen van Ratcliffe. "Als ik kijk naar de selectie die Rúben tot zijn beschikking heeft, denk ik dat hij het echt heel goed doet. Ik denk dat Ruben een geweldige jonge manager is. Echt waar. Hij is een geweldige manager en ik denk dat hij nog lang bij deze club zal blijven."