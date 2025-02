Erik ten Hag komt met grappige onthulling: ‘Mevrouw Ten Hag hielp FC Utrecht Europa in’

Erik ten Hag vertelt in de podcast SEG Stories gekscherend dat zijn vrouw heeft meegeholpen aan de play-offwinst van FC Utrecht. De trainer legt uit wat de rol is van ‘mevrouw Ten Hag’.

“Ik heb een sterke vrouw naast mij”, begint Ten Hag. “Die heeft niets met voetbal. Ze zit alleen in het stadion voor mij.” Toch wordt er aan de keukentafel in huize Ten Hag wel over voetbal gepraat.

“We praten over menselijk gedrag en relaties, maar niet over tactieken. Ze weet niets van voetbal, in de zin van principes, maar ze kent de regels wel”, aldus Ten Hag. De vrouw van de voormalig Manchester United-trainer heeft een andere rol. “Ze ziet of een team klikt en of er een juiste beleving is. Tijdens eten gaat het daar wel eens over. Ze komt regelmatig met tips en aanwijzingen”, verklapt de 55-jarige Nederlander.

Ten Hag komt vervolgens met een voorbeeld. “Ze vertelt mij als een spelersvrouw zwanger is of als er een overlijden in iemands familie heeft plaatsgevonden. Daar wijst zij mij op. Soms weet ik het al en soms niet.”

Ook in de play-offwinst van Utrecht in het seizoen 2016/17 had de wederhelft van de voormalig Ajax-trainer een rol. “Ik kan mij herinneren dat wij met Utrecht tegen AZ in de playoffs speelde. We verloren in Alkmaar met 3-0. Drie dagen later was de return”, begint Ten Hag.

“Toen stuurde ze mij een filmpje van de Olympische spelen. iemand viel in een race en was laatste, maar uiteindelijk haalde die persoon iedereen in en won goud. Je staat achter, maar je kan winnen”, verklaart Ten Hag de boodschap.

“Dat filmpje heb ik ook laten zien aan de spelersgroep in de bespreking. Die zondag wonnen wij na strafschoppen van AZ en gingen we Europa in. Zo had zij een ongelofelijke invloed.” Presentator Joost Hofmans grapt: “Mevrouw Ten Hag heeft Utrecht Europa in geholpen.” Waarop een lachende Ten Hag antwoordt: “Dat klopt.”