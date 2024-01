Erik ten Hag klopt aan bij FC Barcelona en hoort vraagprijs van 80 miljoen

Manchester United wil zich maar al te graag versterken met Ronald Araújo. Volgens Florian Plettenberg heeft de Engelse grootmacht bij FC Barcelona geïnformeerd naar de mogelijkheid om Araújo over te nemen. De werkgever van Frenkie de Jong zou naar verluidt een transfersom van boven de 80 miljoen euro verlangen om de centrale verdediger deze winter van de hand te doen.

"Manchester United heeft geïnformeerd naar de 24-jarige centrumverdediger", schrijft de journalist van de Duitse tak van Sky Sport. "De club heeft dezelfde informatie ontvangen als Bayern München: in de winterstop zou er meer dan 80 miljoen op tafel moeten komen. Araújo wil daarnaast bij Barça blijven in de winter."

Een winterse transfer van Araújo naar Manchester lijkt daardoor onrealistisch. The Red Devils laten hun interesse in de mandekker niet varen en voor hem in de markt. Wellicht komt de club van Erik ten Hag in de zomerse transferperiode terug voor Araújo.

Manchester United is na Bayern München de tweede Europese grootmacht die interesse toont in de Uruguayaan. Der Rekordmeister wordt al langere tijd gelinkt aan Araújo, maar Barcelona gaat vooralsnog voor een transfer liggen.

Barcelona wil koste wat kost voorkomen dat de verdediger vertrekt. Fabrizio Romano meldde in december dat de club het contract van Araújo zelfs wil verlengen. De zestienvoudig international ligt momenteel tot medio 2026 vast bij Barcelona, dat zijn verbintenis in april 2022 voor het laatst verlengde.

De centrumverdediger kan onder Xavi rekenen op een vaste basisplaats bij zijn club en wordt gezien als een van de beste verdedigers van Spanje. Hij kwam in totaal al tot 133 wedstrijden voor Barça, waarin hij acht doelpunten en drie assists noteerde. Araújo kan ook als rechtsachter uit de voeten en droeg al meermaals de aanvoerdersband van zijn club.

Araújo staat sinds augustus 2018 onder contract in Catalonië. Destijds nam Barcelona hem voor een slordige vijf miljoen euro over van het Uruguayaanse Boston River. Eerder speelde hij ook voor Rentistas.

