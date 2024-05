Erik ten Hag kent met zege op Brighton goede generale voor FA Cup-finale

Manchester United heeft het Premier League-seizoen winnend afgesloten. De ploeg van Erik ten Hag was met 0-2 te sterk voor Brighton & Hove Albion. De overwinning leverde echter niets op, daar Newcastle United won van Brentford (2-4) en dus eindigt Manchester United alsnog als achtste.

Ten Hag besloot Rasmus Højlund wederom de bank te posteren tegen Brighton. Scott McTominay startte als spits. Amad Diallo kreeg de voorkeur boven Antony en Lisandro Martínez begon voor het eerst in de basis sinds 4 februari.

Na een half uur spelen diende de eerste grote kans van de wedstrijd zich pas aan. Adam Webster kopte de bal richting het doel van André Onana, maar Lisandro Martínez knikte de poging vlak voor de lijn weg.

Even later kreeg Brighton weer een grote kans om de score te openen. Joao Pedro kreeg de bal met wat geluk mee in de zestien en leek raak te gaan schieten, maar zijn vizier stond niet op scherp en hij schoot een meter naast.

Ook in de tweede helft moest een speler van Manchester United op de doellijn een doelpunt van de thuisploeg voorkomen. Dit keer stond Casemiro in de weg bij een poging van Joao Pedro.

Na een uur spelen werd Lisandro Martínez naar de kant gehaald. Ook Bruno Fernandes werd rust gegund voor de FA Cup-finale tegen Manchester City van komende zaterdag. Voor hen kwamen Jonny Evans en Højlund binnen de lijnen.

Een kwartier voor het verstrijken van de officiële speeltijd kwam Manchester United ietwat tegen de verhoudingen in op voorsprong. Een hoge bal werd door McTominay doorgekopt op Dalot, die oog in oog met de doelman niet faalde.

Luttele minuten voor tijd verdubbelde Manchester United de score. Højlund pikte de bal buiten de zestien op, dribbelde naar voren, schoot raak in de korte hoek en besliste zo de eindstand: 0-2.

