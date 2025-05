Erik ten Hag keert voor heel even terug bij Eredivisie-club: 'Het logo staat me goed'

Erik ten Hag keerde zaterdag voor heel even terug bij FC Twente. De momenteel clubloze trainer had de leiding over de FC Twente All Stars, die het opnamen tegen Schalke 04. Daar heeft hij van genoten, zo vertelt hij in gesprek met FC Twente.

De wedstrijd werd georganiseerd door supportersvereniging Denekamp. Het duel eindigde, ondanks de fanatieke aansporingen van Ten Hag, in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. In de selectie van de Tukkers waren onder meer Spira Grujic, Wout Brama en Douglas te vinden.

“Eindelijk hoofdtrainer van FC Twente”, zo legt een verslaggever van de club uit Enschede voor aan Ten Hag. “Dat ontbreekt nog op mijn cv”, reageert hij. “Misschien ooit”, houdt hij de deur nog op een kier.

“Het is leuk om die gasten weer te zien, waar je allemaal verschillende verbindingen mee hebt. Sommigen heb ik mee gespeeld, sommigen heb ik gecoacht, sommigen heb ik gesupport. Het is leuk om samen dit te beleven.”

“Het was ook best een goede wedstrijd, ik heb van ze genoten. We hebben goed gespeeld, met een goede spirit, met passie. Dan is 0-0 tegen een fit Schalke een prima resultaat.”

Ten Hag, die in oktober vorig jaar werd ontslagen bij Manchester United, heeft ervan genoten om weer even als trainer langs de zijlijn te staan. “Dit is heel anders, dit is gewoon heel leuk. Het logo staat me altijd al heel goed en het staat me nog steeds goed.”