‘Erik ten Hag is niet de juiste man, Manchester United moet hem ontslaan’

De roep om het ontslag van Erik ten Hag bij Manchester United zwelt aan na de ontluisterende 0-3 nederlaag tegen Bournemouth van zaterdag. Analist Danny Murphy zou het zelfs logisch vinden als het bestuur van the Red Devils op korte termijn besluiten om de Nederlandse manager op straat te zetten.

"United moet Ten Hag ontslaan, willen ze nog wat van dit seizoen maken", zo oordeelde Murphy op harde wijze in zijn column in de Daily Mail, nadat hij het dramatische optreden op Old Trafford had gezien. "Het is duidelijk dat hij niet de juiste man is voor Manchester United."

"Dit elftal boekt geen enkele progressie, het gaat alleen maar achteruit. Het is overigens niet alleen maar de schuld van Ten Hag. Hij had echter wel een grote invloed op het transferbeleid en we kunnen zien dat geen enkele aankoop succesvol is geweest. Op tactisch vlak moet het ook allemaal beter. United is makkelijk om tegen te spelen en enorm kwetsbaar", aldus Murphy, oud-speler van onder meer Liverpool.

De voormalig middenvelder denkt dat het moment is aangebroken voor de clubleiding om in te grijpen. "Dat is jammer. Ten Hag is een sympathiek persoon, maar je krijgt het gevoel dat Manchester United iets te vroeg voor hem kwam. Bij Ajax heeft hij bijvoorbeeld nooit met supersterren te maken gehad. Bij Manchester United ligt hij onder een vergrootglas, dat was bij Ajax niet zo."

Jermaine Jenas spaart Ten Hag eveneens niet. "Ik heb geen idee wat hij wil", zo klonk het in Match of the Day. "Hoe ziet de toekomst eruit? Wat gaat er om in zijn hoofd? Ik zie het niet terug op het veld. En ik vraag me af of we het ooit nog een ker gaan zien."

Waar Jenas kritisch was op Ten Hag, daar ontving de manager van Bournemouth juist complimenten. "Andoni Iraola heeft een plan. Bournemouth kende een moeilijke start van het seizoen. De resultaten waren niet om over naar huis te schrijven en het elftal ging door een zware periode heen."

"Het heeft tijd gekost, maar langzaamaan heeft hij zijn manier van spelen erin gekregen bij Bournemouth. En nu begint het te lopen, er is een herkenbare manier van spelen. Daar heeft Iraola voor gezorgd", aldus de complimenteuze Jenas.

