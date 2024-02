Erik ten Hag is boos om TikTok-video en eist excuses van Fulham

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Erik ten Hag, die zich boos maakt om een TikTok-video van Fulham.

Erik ten Hag is niet blij met een TikTok-publicatie van Fulham. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Manchester City reageert hij desgevraagd op een video van de tegenstander van afgelopen weekend, die Bruno Fernandes belachelijk maakte met de beelden.

In het verloren duel (1-2) viel Fernandes, waarna hij, kermend van de pijn aan zijn been, een vrije trap eiste van arbiter Michael Oliver. Toen de Portugees zag dat de scheidsrechter hem die vrije trap niet ging geven, stond hij razendsnel op en sprintte hij verder.

????| This is the TikTok video that Fulham published on their official TikTok account, mocking Bruno Fernandes. ??pic.twitter.com/3cshBreV8K — CentreGoals. (@centregoals) February 29, 2024

Fulham zag er de humor van in en publiceerde een video van het moment en plaatste er een muziekje onder, maar Ten Hag kan er niet om glimlachen.

“Ik wist dit niet, maar als ze dat hebben gedaan, is dat niet oké”, stelt de Nederlandse keuzeheer. “Het is echt niet goed dat clubs zulke statements maken, want dat is totaal ongepast en fout. Ze zouden daar hun excuses voor moeten aanbieden.”

“Bruno is een zeer gepassioneerde en creatieve voetballer. Hij heeft het meeste gecreëerd van alle spelers in de Premier League”, besluit Ten Hag. “En tegenstanders zoeken hem, zeker na zaterdag. De scheidsrechter moet hem in bescherming nemen. Ze zagen hun kans schoon. Vanaf het begin al. Zo duidelijk was het.”

Komende zondag gaat Manchester United op bezoek bij Manchester City. De aftrap is om 16:30 uur.

