Erik ten Hag heeft weinig hoopvol bericht over knieblessure Lisandro Martínez

Manchester United-manager Erik ten Hag heeft in een interview met BBC Sports een voorzichtige update gegeven over de blessure van Lisandro Martínez. De Argentijn moest het veld tegen West Ham United (3-0 winst) na 65 minuten spelen geblesseerd verlaten.

De voormalig Ajacied speelde een dijk van een wedstrijd tegen West Ham, tot het noodlot na iets meer dan een uur spelen toesloeg. Vladimír Coufal belandde na een duel vol op het been van de Argentijn, die aanvankelijk door wilde spelen.

Twee minuten later ging hij er echter weer bij zitten en moest hij noodgedwongen worden gewisseld voor Raphaël Varane. Volgens manager Ten Hag ziet het er ‘niet goed uit’ voor de centrumverdediger.

“Het ziet er niet goed uit, we kunnen nu alleen maar hopen dat het meevalt. We zullen moeten wachten op de juiste diagnose, maar het lijkt erop dat hij weer enkele duels moet laten schieten”, aldus de in Haaksbergen geboren manager.

“Het is niet alleen vervelend voor hem, maar voor het hele team”, besluit Ten Hag, die zijn ploeg zondag overtuigend zag winnen van West Ham. Rasmus Højlund opende de score, waarna Alejandro Garnacho er met een dubbelslag 3-0 van maakte.

Het zal niet de eerste keer zijn dat Ten Hag het zonder Martínez moet stellen. De linkspoot kwam dit seizoen pas acht Premier League-duels in actie. Hij kampte eerder met een voetblessure.

Tegen Wolverhampton afgelopen donderdag maakte Martínez pas weer voor het eerst de negentig minuten vol. Nu moet hij dus naar verwachting alweer een aantal wedstrijden toekijken.



