‘Erik ten Hag heeft Manchester United nergens gebracht, zijn excuses zijn op’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 13:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:29

Erik ten Hag bezorgde Manchester United eind februari met winst van de EFL Cup de eerste prijs in zes jaar tijd. Na achtereenvolgende nederlagen in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion (1-0) en West Ham United (1-0) zwelt de kritiek op de Nederlandse manager aan. Voetbalpresentator Richard Keys vraagt zich af of United daadwerkelijk beter af is met Ten Hag.

Naast winst van de EFL Cup, leidde Ten Hag The Red Devils dit seizoen ook naar de finale van de FA Cup, waarin zijn ploeg op 3 juni stadsgenoot Manchester City treft. Indien United tijdens de laatste vier competitieduels negen punten weet te behalen, is het komend seizoen tevens verzekerd van Champions League-voetbal. Na een zomer waarin veel geld is uitgegeven, vindt Keys dat dit het absolute minimum moet zijn.

“Ten Hag gaf afgelopen zomer een recordbedrag van 250 miljoen euro uit, meer dan United ooit in één window heeft uitgegeven. Om ze precies nergens te brengen”, schrijft Keys, toonaangevend voetbalpresentator in Engeland bij beIN Sports, in een column. “Hij heeft geen excuses meer. Je kunt spelers maar een beperkt aantal keer verwijten dat ze 'onprofessioneel' zijn, of dat ze zich niet aan het wedstrijdplan houden. Die praatjes worden na een tijdje een beetje zwak in een kleedkamer.”

Keys heeft er geen vertrouwen in dat United in juni ten koste van City de FA Cup weet te winnen. Alleen een plek in de top vier van de Premier League blijft volgens de voetbalpresentator voor Ten Hag over om het seizoen te laten slagen. “Hij MOET met United Champions League-voetbal halen. Niets anders is voldoende. Als hij dat weet te bewerkstelligen, verzekert hij zich van nog een seizoen als manager van United. Zo niet, dan is enkel winst van EFL Cup in dit seizoen niet voldoende. Er was een tijd dat United fans zich schaamden om die prijs te winnen. De tijden zijn veranderd”, aldus Keys.