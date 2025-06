Mark Flekken is officieel keeper van Bayer Leverkusen, zo meldt de Duitse club op zijn eigen kanalen. De 32-jarige doelman komt over van Brentford voor een transfersom van 10 miljoen euro. De Bocholtzer heeft een contract dat loopt tot medio 2028 bij die Werkself.

Flekken stond sinds 2023 onder contract bij Brentford. In dat jaar maakte de doelman voor dertien miljoen euro de overstap van SC Freiburg naar de Engelse club. Voor the Bees keepte hij sindsdien 77 officiële duels. Nu keert de Limburger na twee jaar dus terug in de Bundesliga.

Flekken genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Roda JC Kerkrade. In de zomer van 2009 stapte hij over naar de academie van Alemannia Aachen. Vier jaar later verkaste hij naar Greuther Fürth, om in 2016 over te stappen naar MSV Duisburg. In de zomer van 2018 ging hij voor twee miljoen euro naar Freiburg.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal gaat bij Leverkusen voor het eerst in zijn carrière in de Champions League spelen. De club van Ten Hag kwalificeerde zich voor het miljardenbal door dit seizoen als tweede te eindigen in de Bundesliga.

Flekken is de eerste aankoop van Ten Hag. De Nederlandse trainer nam vorige week wel afscheid van Jeremie Frimpong, die Trent Alexander-Arnold gaat opvolgen bij Liverpool. Ook Florian Wirtz lijkt op weg naar Anfield.

Flekken kwam tot nu toe acht keer in actie voor het Nederlands elftal. Tijdens de zomer was hij onderdeel van de EK-selectie onder bondscoach Ronald Koeman.

Koeman heeft Flekken opgeroepen voor het Nederlands elftal. Door de afwezigheid van Bart Verbruggen lijkt hij dan ook de eerste keus te worden. Zaterdag 7 juni speelt Oranje uit tegen Finland voor de WK-kwalificatie. Maandag 10 juni ontvangt de ploeg van Koeman Malta in de Euroborg.