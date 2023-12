Erik ten Hag grijpt hard in en passeert sterspeler United voor duel met Chelsea

Woensdag, 6 december 2023 om 20:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:44

Erik ten Hag heeft woensdagavond ingegrepen in zijn basisopstelling voor het duel met Chelsea. De manager van Manchester United heeft Marcus Rashford gepasseerd en naar de bank verwezen. Ook Anthony Martial neemt daar weer plaats. Donny van de Beek moet het wederom doen met een rol als reserve. Raphaël Varane ontbreekt wegens een rugblessure.

Rashford kende vorige jaargang een van de beste seizoenen uit zijn carrière met 30 doelpunten en 11 assists in 56 wedstrijden. De linksbuiten leek zich daardoor als een vis in het water te voelen onder Ten Hag, maar dit seizoen kan hij wekelijks geen indruk meer maken.

Na achttien duels staat de teller pas op twee doelpunten en vier assists voor Rashford, die woensdagavond dus moet hopen dat hij in mag vallen in het duel met Chelsea op Old Trafford. Ten Hag kiest in de aanval voor Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund en Antony.

André Onana staat, ondanks zijn matige vorm de laatste weken, gewoon onder de lat. De Kameroener ziet de verdediging bestaan uit Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelöf en Luke Shaw. Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes en Scott McTominay zorgen voor de balans op het middenveld.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Maguire, Lindelöf, Shaw; McTominay, Fernandes, Amrabat; Antony, Højlund, Garnacho

Opstelling Chelsea: Sánchez; Disasi, Silva, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson