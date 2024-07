Erik ten Hag geeft aan op welke posities hij graag nog versterkingen ziet komen bij Manchester United

Als het aan Erik ten Hag ligt, is Manchester United nog lang niet klaar op de transfermarkt. Dat laat hij weten tijdens een persconferentie voorafgaand aan het oefenduel met Arsenal dat in de nacht van zaterdag op zondag gespeeld wordt in Los Angeles. De club wil voorkomen dat het in eenzelfde scenario terechtkomt als afgelopen seizoen, waarin het voortdurend te maken had met blessuregolven binnen de selectie.

Tot dusver versterkte Manchester United zich deze transferperiode al met twee spelers. Joshua Zirkzee kwam voor een bedrag van 42,5 miljoen euro over van Bologna, terwijl Leny Yoro voor een bedrag van 62 miljoen de overstap maakte van LOSC Lille.

Manchester United werkt momenteel een oefenprogramma af in de Verenigde Staten, waar Ten Hag de pers te woord stond en inging op het vormen van de selectie van komend seizoen. “We willen de selectie zo sterk mogelijk krijgen. Ik denk dat we al twee uitstekende aankopen hebben gedaan”, doelt hij op Zirkzee en Yoro.

Ten Hag verzekert dat Manchester United nog lang niet klaar is op de transfermarkt. De ploeg werd vorig seizoen het hele jaar door geteisterd door blessures, waardoor Ten Hag met name in zijn verdediging erg krap zat. Dat scenario moet komend seizoen voorkomen worden.

“We kunnen daardoor erg kwetsbaar zijn, maar we willen voorkomen dat we weer zoveel blessures hebben. Wanneer iedereen fit is, kunnen we iedereen verslaan”, aldus Ten Hag, die aangeeft dat er meerdere posities zijn waar de club zich wil versterken.

“We zijn op alle posities op zoek naar versterkingen en we zijn op zoek naar een plan in onze selectie om onszelf ervan te verzekeren dat elke positie altijd goed bezet is”, vervolgt hij. “Alleen centraal achterin zijn we nu voorzien”, besluit hij.

Manchester United wordt momenteel met meerdere spelers in verband gebracht. Zo zou Matthijs de Ligt al een persoonlijk akkoord hebben met de club, al zijn de Engelsen niet bereid aan de vraagprijs van 50 miljoen euro te voldoen. Ook Noussair Mazraoui en Manuel Ugarte worden veelvuldig gelinkt aan The Red Devils, terwijl Casemiro, Christian Eriksen en Aaron Wan-Bissaka juist zouden mogen vertrekken uit Manchester.

