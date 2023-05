Erik ten Hag en Man United halen uit tegen Chelsea en gaan Champions League in

Donderdag, 25 mei 2023 om 22:56 • Guy Habets

Manchester United is volgend seizoen actief in de Champions League. Dankzij een 4-1 overwinning op Chelsea op donderdagavond eindigt de formatie van manager Erik ten Hag hoe dan ook bij de eerste vier in de Engelse Premier League. The Red Devils pakten de zege dankzij een surplus aan effectiviteit, want voetballend gezien was Chelsea zeker in het eerste uur gelijkwaardig. Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes en Marcus Rashford maakten uiteindelijk het verschil door de trekker wél over te halen en pas in de laatste minuut redde João Félix de West-Londense eer.

Erik ten Hag begon met dezelfde elf als tegen Bournemouth en dat betekende dat Wout Weghorst en Tyrell Malacia niet in de basis stonden. De Nederlandse manager koos wederom voor Luke Shaw op linksback en posteerde Martial in de spits. Die moest dan weer van aanvoer worden voorzien door Jadon Sancho en voormalig Ajacied Antony. Rashford keerde terug van blessureleed, maar zat naast zijn trainer op de bank. Ze zagen dat Chelsea gevaarlijk aan de wedstrijd begon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de openingsfase kreeg Mykhaylo Mudryk al een grote kans om te scoren. De Oekraïener werd in vrijstaande positie gevonden in het strafschopgebied, maar miste de bal op het beslissende moment volledig. Dat kwam the Blues duur te staan, want de eerste kans aan de andere kant van het veld was wel meteen raak. Een fraai aangesneden vrije trap van Christian Eriksen werd met het hoofd tot doelpunt gepromoveerd door Casemiro, die dat net niet in buitenspelpositie deed. Na lang beraad liet de VAR het doelpunt dan ook staan: 1-0.

Chelsea bleef echter van zich af bijten. Lewis Hall, de talentvolle aanvaller die op de linkerflank geposteerd stond, maakte als een van de weinigen een goede indruk en het was dan ook geen verrassing dat juist hij na een half uur de bal op het voorhoofd van Kai Havertz deponeerde. De Duitser kopte van dichtbij echter jammerlijk naast. Op dat moment stond Antony al niet meer op het veld. De Braziliaan raakte na een tackle van Trevoh Chalobah ogenschijnlijk zwaar geblesseerd en moest per brancard van het veld gedragen worden.

Huilende Antony wordt omringd door ploeggenoten en verlaat veld per brancard

Lees artikel

Rashford kwam erin als zijn vervanger en die bereidde in de blessuretijd van de eerste helft de 2-0 voor. Hij vond Martial bij de tweede paal en de Fransman hoefde alleen nog maar het lege doel te vinden. Het verschil in effectiviteit tussen United en Chelsea was gigantisch, want de gasten uit Londen toucheerden de bal ruim twintig keer in het vijandelijke strafschopgebied in de eerste helft. Ook kregen ze nog een grote kans via Conor Gallagher, maar scoren bleek een te moeilijke opgave voor de formatie van manager Frank Lampard.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Fernandes zijn goaltje mee had kunnen pakken. De Portugees pegelde echter op de kruising van paal en lat en daarmee daalde het percentage doelpunten uit kansen voor United. Dat bleef dalen, omdat Martial ook een dot van een kans liet liggen, maar voor Chelsea waren de druiven nog zuurder. Zij kwamen niet van de hatelijke nul af en kregen twintig minuten voor tijd ook nog eens eens strafschop tegen. Wesley Fofana tikte Fernandes aan en zag dat de Portugees er vanaf elf meter 3-0 van maakte.

Uiteindelijk moesten de Londenaren vier goals incasseren: Rashford profiteerde van gepruts achterin bij Chelsea en maakte er in twee instanties 4-0 van. Pas in de allerlaatste minuut kregen de bezoekers waar ze recht op hadden. De ingevallen João Félix stond op de goede plek om van dichtbij binnen te tikken en zo in elk geval een goal op het scorebord te zetten voor Chelsea. Het cynische we've scored a goal uit het uitvak was net verstomd toen scheidsrechter Stuart Attwell affloot en United het ticket voor de Champions League van volgend seizoen definitief binnen had.