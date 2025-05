Bayer Leverkusen zet alles in het werk om Christian Kofane te contracteren. De nummer twee van Duitsland is bereid de vastgestelde afkoopclausule te betalen aan Albacete Balompié, waar de pas achttienjarige spits dit seizoen veel indruk maakt.

Kofane maakte in november de overstap van AS Nylon uit zijn thuisland Kameroen naar Albacete, de huidige nummer tien van het tweede Spaanse niveau. Kofane wist ondanks zijn jonge leeftijd veel indruk te maken met acht goals en een assist in negentien optredens.

De tiener ontwikkelde zich razendsnel tot een van de sensaties van LaLiga 2. Zijn fysieke kracht, snelheid in grote ruimtes, neusje voor de goal en efficiëntie zijn volgens Fichajes zijn grootste kwaliteiten. Leverkusen ziet veel potentie in de Kameroener.

Kofane heeft een afkoopclausule van slechts vijf miljoen euro in zijn contract staan, waardoor hij door veel clubs als een aantrekkelijke optie wordt gezien. Sky Sport-journalist Florian Plettenberg weet dat Leverkusen er alles aan doet om tot een mondeling akkoord te komen met Kofane.

De concurrentie is echter niet mals. Kofane wordt volgens andere media gevolgd door vele clubs. Zo heeft FC Porto zeer serieuze interesse en hebben ook Benfica en AS Monaco hun belangstelling niet onder banken of stoelen geschoven. In Spanje lijkt Atlético Madrid momenteel de belangrijkste gegadigde.

Als Leverkusen erin slaagt Kofane los te weken, dan sluit hij volgens Plettenberg direct aan bij het eerste elftal van trainer Erik ten Hag. Kofane zou bij de Duitse topclub concurrentie ervaren van onder meer Victor Boniface en Patrik Schick, al is de zomer nog lang en lijkt zeker de toekomst van Schick onzeker.

Ten Hag hoopt spoedig ook Mark Flekken te verwelkomen. Volgens internationale media is de Oranje-doelman dicht bij een akkoord met Leverkusen, waar hij de concurrentie aan zal gaan met Matej Kovár en Lukás Hrádecký. Laatstgenoemde was vorig seizoen de eerste doelman, maar liet bij vlagen een twijfelachtige indruk achter en heeft bovendien een contract tot slechts medio 2026.