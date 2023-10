Erik ten Hag draait helemaal bij en is lovend over Player of the Match

Zondag, 22 oktober 2023 om 10:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:53

Erik ten Hag stak na de 1-2 overwinning van Manchester United op Sheffield United de loftrompet over Harry Maguire, die na afloop werd uitgeroepen tot Man of the Match. De winnende manager zag de boomlange verdediger heersen in de defensie van the Red Devils. Maguire vormde samen met Jonny Evans het hart van de defensie van Manchester United op Bramall Lane.

"Maguire speelt momenteel zoals wij dat graag zien. Hij is zijn directe tegenstander echt de baas en is erg pro-actief", zei Ten Hag in zijn analyse op de persconferentie. "Zijn prestaties stemmen mij meer dan tevreden en dat hij is verkozen tot Man of the Match is niet meer dan terecht. Hij zat er goed in en las bovenal het spelletje erg goed. Ik ben erg blij voor hem", kreeg de uitblinkende mandekker mee van zijn manager.

"Harry schatte de situaties steeds goed in en maakte tevens indruk aan de bal. En ook zijn passes, en zeker de verticale passes, waren dik in orde", voegde de tevreden Ten Hag daaraan toe. Manchester United zegevierde tegen Sheffield United dankzij een fraai doelpunt in de 77ste minuut van Diogo Dalot, die de bal van buiten het strafschopgebied in de rechterkruising knalde.

Andere situatie

Ten Hag liet overigens medio augustus nog een heel ander geluid horen omtrent Maguire. De dertigjarige verdediger was destijds zijn basisplaats en de aanvoerdersband kwijtgeraakt. "Hij is de beste verdediger van de Engelse ploeg, dus waarom zou hij dat niet voor ons kunnen zijn? Maar hij moet het laten zien. Als hij niet het vertrouwen heeft om zich terug in het elftal te vechten, dan moet hij gaan. Maar ik ben blij met hem", zei de Nederlandse coach bij de BBC.

Maguire knokte zich gaandeweg het seizoen terug in de basis bij Manchester United, mede ook door een blessure bij Raphaël Varane en onderbezetting op de linksbackpositie. Hierdoor is Victor Lindelöf, van nature een centrumverdediger, uitgeweken naar de linkerflank. Maguire en Evans vormden ook tegen Sheffield United het hart van de verdediging van de grootmacht. Het leverde Manchester United de tweede zege op rij in de Premier League op.

Maguire

Maguire kwam na zijn sterke optreden ook aan het woord. "Ik heb de jongens verteld dat het moeilijk zou worden", klonk het bij Sky Sports. "Zeker in de eerste twintig minuten, Sheffield was toen ook de betere ploeg. Ze verrasten ons wel met hun speelwijze, maar we pasten ons aan na hun gelijkmaker." Door hands in de zestien van Scott McTominay, die zelf voor de 0-1 had gezorgd, kon Oliver McBurnie vanaf elf meter de 1-1 binnenschieten.

Manchester United had meer controle na rust, zag ook Maguire. "We raakten ook een paar keer de paal en lat. We kunnen beter dan we nu hebben laten zien, maar dit is wel een lastige wedstrijd. Dat zie je ook aan de andere topclubs die hier op bezoek komen." De international van Engeland verwees hiermee onder meer naar Manchester City, dat nipt met 1-2 zegevierde op Bramall Lane.