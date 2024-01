‘Erik ten Hag draagt naam van sterkhouder Ajax aan bij Manchester United’

Manchester United heeft sinds de aanstelling van Erik ten Hag al meerdere spelers aangetrokken die in een eerder stadium samenwerkten met de manager en daar kan op termijn een speler bij komen. De oefenmeester zou namelijk de naam van Brian Brobbey hebben aangedragen bij het technische hart van the Red Devils.

Dat is in ieder geval de overtuiging van CBS-journalist Ben Jabocs. In de podcast FIVE vertelt hij dat Ten Hag gecharmeerd is van de aanvaller van Ajax, met wie hij tussen 2020 en 2022 ook al samenwerkte.

Volgens Jacobs is een mogelijke transfer van Brobbey naar Manchester United niet op de korte termijn aan de orde. De huidige nummer acht van de Premier League zou in de komende zomerse transferperiode werk kunnen gaan maken van het aantrekken van de spits.

"Dit kan zich gaan ontwikkelen", vertelt Jacobs in de podcast. "We weten dat Ten Hag een relatie heeft met de speler, maar er zijn wat complicaties. Het gaat hier vooralsnog slechts om Ten Hag die een naam voordraagt aan de technische leiding van Manchester United."

De journalist acht de kans groot dat een transfer pas in de zomer van de grond komt, mede omdat the Mancunians deze winter een spits op huurbasis willen aantrekken. Momenteel heeft Ten Hag Rasmus Højlund, Marcus Rashford en Anthony Martial als opties voor in de punt van de aanval.

In de zomer denkt Manchester United meer financiële daadkracht te hebben voor een transfer van Brobbey, terwijl momenteel naar goedkopere alternatieven wordt gekeken. Eén daarvan is Eric Maxim Choupo-Moting, die mogelijk op huurbasis overkomt van Bayern München.

Oude bekenden van Ten Hag

Mocht Brobbey daadwerkelijk naar Old Trafford vertrekken, dan is hij de volgende in een lijst van namen die eerder met Ten Hag samenwerkten en vervolgens door de trainer naar Manchester United werden gehaald. Zo trok de Engelse recordkampioen al André Onana, Lisandro Martínez en Antony aan. Ook spelers als Wout Weghorst en Tyrell Malacia werden naar verluidt op aandringen van Ten Hag naar Manchester gehaald.

