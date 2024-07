Ten Hag: 'Als United iemand vindt waarvan ze denken dat hij beter is, ga ik'

Erik ten Hag: ‘Als Manchester United morgen iemand vindt waarvan ze denken dat hij beter is, dan ga ik’

Erik ten Hag heeft in een groot interview met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op afgelopen seizoen bij Manchester United. De Haaksberger leidde zijn team naar de slechtste eindklassering ooit in de Premier League, maar won op de valreep wél de FA Cup. Dat laatste redde zijn baan, en dat was voor Ten Hag zeker voelbaar. “Als de communicatie op een gegeven moment minder wordt…”

Het leek in eind mei, nog voor de FA Cup-finale, zo klaar als een klontje: ongeacht het resultaat moest Ten Hag het veld ruimen bij United. The Red Devils presteerden al het hele seizoen wisselvallig en eindigden als achtste: de slechtste eindklassering ooit in de Premier League.

Toch was Ten Hag rond de finale niet bezig met zijn positie. “Dat liet me volkomen koud, ik wilde gewoon winnen. Als de clubleiding van United morgen iemand vindt dat hij beter is, dan ga ik. Dat zijn de mechanismen in het voetbal die je moet respecteren”, aldus de 54-jarige Tukker.

Wel is Ten Hag van mening dat het hem niet makkelijk werd gemaakt vorig seizoen. “Er was een aantal cruciale zaken waar ik geen invloed op had, zoals dat enorme aantal blessures. Ik weet dat de pijlen zich in dat opzicht ook op mij richtten, maar zo zit het niet in elkaar. En met de intensiteit van mijn trainingen had het niets te maken, want je traint hier om de drie dagen. Dat begon al in mijn eerste seizoen.”

Desondanks kwam Ten Hag op de schopstoel te zitten. Gerenommeerde media als the Guardian schreven hem al de deur uit, maar na de FA Cup-finale – die met 2-1 van Manchester City werd gewonnen – kantelde de situatie volledig.

Een bezoekje van clubeigenaars Dave Brailsford en Jim Ratcliffe op Ten Hags vakantieadres verschafte duidelijkheid. “Ze zeiden niet ‘we willen tóch door’, maar: we willen door. Toen heb ik wel gezegd: ‘Dan moeten we wel een aantal dingen bespreken over hoe we met elkaar omgaan en gaan samenwerken.” Want: “Het was wel duidelijk: er was in die periode steeds minder communicatie. Terwijl die er daarvoor wél steeds was, en goed ook.”

Ten Hag spreekt al met al van ‘met afstand het zwaarste seizoen dat hij heeft meegemaakt als trainer’. “Ik begrijp heel goed dat Jürgen Klopp na negen jaar bij Liverpool zegt: ‘Nu is het klaar, ik heb niet meer de energie.’ Dit is echt een zware job.”

Uiteindelijk mocht Ten Hag niet alleen blijven zitten: ook werd zijn tot medio 2025 lopende contract met een jaar verlengd. In principe staat de Nederlander dus nog twee seizoenen aan het roer op Old Trafford. Ten Hag heeft er nu ook twee seizoenen op zitten. Daarin veroverde hij naast de FA Cup ook een EFL Cup in zijn debuutseizoen.

