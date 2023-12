Eredivisie-spits maakt één goal per 42 minuten: ‘Het is onvoorstelbaar!’

Het kan niet op bij PSV. De Eindhovenaren wonnen donderdag ook de vijftiende wedstrijd sinds de start van het Eredivisie-seizoen, met 2-0 van sc Heerenveen, en werden daarbij geholpen door supersub Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits komt nauwelijks aan spelen toe, maar gaat zeer efficiënt om met de minuten die Peter Bosz hem wél gunt. "Het is onvoorstelbaar", zegt de coach van PSV op de persconferentie na afloop.

Luuk de Jong is de onbetwiste eerste spits van PSV en bovendien de aanvoerder van de ploeg. Pepi moet het dan ook sinds zijn zomerse komst in Eindhoven doen met invalbeurten. De aanvaller toont zich in die rol zeer gedienstig voor het elftal. Donderdag besliste Pepi bij zijn eerste kans de wedstrijd tegen Heerenveen door doelman Andries Noppert te kloppen in de een-tegen-een.

Bosz is dolblij met El Tren, zoals Pepi in de Verenigde Staten wordt genoemd. "Het staat op het moment van de wissel 1-0 in een wedstrijd, die we minder en minder onder controle hadden..."

"Dan ga je Luuk de Jong, die een uitstekende kopper is, eraf halen, omdat je zoveel vertrouwen in Pepi hebt en dat je denkt dat hij de 2-0 kan maken. Hij krijgt één kans en schiet ’m meteen binnen. Dat is zo knap." Pepi staat bij PSV op zes goals in 256 minuten, een gemiddelde van één doelpunt per 42 minuten.

Olivier Boscagli werd in het stadion uitgeroepen tot man van de wedstrijd "Hij is al weken ongelofelijk goed", zegt Bosz, die niet alleen kijkt naar de prachtige passes waar de Monegask mee strooit. "Niet alleen is hij heel sterk aan de bal, maar ook in het verdedigende werk is hij ijzersterk."

PSV speelt dit kalenderjaar nog in drie toernooien: de Champions League (tegen Arsenal), de Eredivisie (tegen AZ) en de TOTO KNVB Beker (tegen FC Twente). "We willen ook de laatste drie wedstrijden tot de winterstop winnen. We moeten gewoon doorgaan en geconcentreerd blijven."

PSV maakt nog kans op een ongeslagen seizoen in de Eredivisie, maar voor Bosz gaat het vooral om het hoofddoel. "Iedereen weet dat als we kampioen willen worden, en dat is ons doel dit seizoen, we 34 wedstrijden moeten spelen met dezelfde toewijding en concentratie. Daar begint het allemaal mee."

