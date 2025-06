Eredivisie-smaakmaker is deze zomer niet van plan om terug te keren bij zijn huidige club

Paxten Aaronson is in eerste instantie niet van plan om deze zomer terug te keren bij FC Utrecht, zo vertelt hij tijdens een persmoment bij het nationale elftal van de Verenigde Staten. De 21-jarige middenvelder hoopt voor zijn kans te gaan bij Eintracht Frankfurt, de club die hem dit seizoen tijdelijk in de Domstad stalde.

“Het plan is om terug te gaan naar Eintracht Frankfurt voor de voorbereiding en dan te kijken hoe het gaat”, zegt Aaronson. “Het is voor mij heel belangrijk om een goede voorbereiding te draaien bij Eintracht. Mijn grote doel is om daar een belangrijke speler te worden.”

“Als dat komend seizoen al kan, zou dat top zijn voor alle betrokken partijen”, vervolgt de middenvelder. “Als Eintracht vindt dat ik nog een jaar nodig heb om mezelf te ontwikkelen, kan ik misschien terug naar FC Utrecht. Ik bekijk het stap voor stap en richt me nu eerst op de voorbereiding.”

Aaronson kwam tijdens de laatste maanden van vorig seizoen op huurbasis uit voor Vitesse. Vorig jaar zomer werd hij verhuurd aan FC Utrecht, waar hij een goede indruk maakte.

De enkelvoudig international van de Verenigde Staten speelde deze campagne 37 wedstrijden voor de ploeg van Ron Jans. Aaronson maakte negen treffers en fungeerde zes keer als aangever.

Aaronson staat sinds januari 2023 onder contract bij Eintracht, dat hem destijds voor vier miljoen euro overnam van Philadelphia Union. De Amerikaan speelde al 22 duels voor de Duitsers. Aaronson ligt nog tot medio 2028 vast bij Eintracht.