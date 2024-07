Eredivisie publiceert alle affiches van eerste speelronde: pikant debuut Van Persie

De KNVB heeft alle competitieduels van de eerste speelronde bekendgemaakt. Voor Robin van Persie wacht direct een fraai trainersdebuut: hij neemt het in zijn eerste pot als hoofdtrainer van sc Heerenveen op tegen Ajax.

In de Johan Cruijff ArenA werkt Van Persie zondag in de namiddag zijn eerste trainersduel af. Hem wacht een ontmoeting met een eveneens debuterende trainer in de Eredivisie. Francesco Farioli coacht dan voor het eerst een competitieduel bij de Amsterdammers.

Het seizoen wordt afgetrapt door twee promovendi. FC Groningen, de nummer twee van de afgelopen Keuken Kampioen Divisie-jaargang, neemt het in eigen huis op tegen de nummer acht van vorig jaar: NAC Breda. De Bredanaren promoveerden na een tamelijk historisch tweeluik met Excelsior.

Zaterdagmiddag debuteert Brian Priske als trainer van Feyenoord. Voor het eerst zal de van Sparta Praag overgekomen coach zijn team in De Kuip naar een overwinning proberen te leiden. Promovendus Willem II is voor de Rotterdammers de opponent.

Op zaterdag speelt ook regerend landskampioen PSV zijn eerste competitieduel. Een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk staat voor de Eindhovenaren op het programma.

Hedwiges Maduro maakt zondag zijn trainersdebuut in de Eredivisie. Hij strijdt met Almere City in het eigen Yanmar Stadion tegen het AZ van Maarten Martens. Verder staan NEC en FC Twente en FC Utrecht en PEC Zwolle zaterdag tegenover elkaar.

Zondag komen naast Ajax en AZ ook Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles in actie. De winnaar van promotie om Europese play-offs krijgt in eigen huis Fortuna Sittard op bezoek. Heracles, dat vorig seizoen degradatie afwendde, reist af naar Het Kasteel voor een ontmoeting met de Spartanen.

Volledig programma speelronde 1:

Vrijdag 9 augustus:20:00 FC Groningen - NAC Breda

Zaterdag 10 augustus:

16:30 Feyenoord - Willem II

18:45 NEC Nijmegen - FC Twente

20:00 FC Utrecht - PEC Zwolle

20:00 PSV - RKC Waalwijk

Zondag 11 augustus:

12:15 Sparta Rotterdam - Heracles Almelo

14:30 Almere City - AZ

14:30 Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard

16:45 Ajax- sc Heerenveen