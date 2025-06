Eredivisie-clubs lijken haast te moeten maken nu Margaret plots optie in buitenland heeft

Richonell Margaret is behoorlijk in trek. Transferjournalist Mounir Boualin meldt woensdag dat de aanvaller van het gedegradeerde RKC Waalwijk serieus in beeld is bij een topclub uit de Poolse Ekstraklasa.

Bronnen melden aan Boualin dat Raków Czestochowa, de nummer twee van afgelopen seizoen, een eerste bod heeft neergelegd bij RKC voor Margaret. De aanbieding is van tafel geveegd, maar de verwachting is dat de Poolse club spoedig met een vernieuw bod komt.

Raków Czestochowa ondervindt stevige concurrentie van Go Ahead Eagles. De bekerwinnaar uit Deventer is momenteel in gesprek met RKC en de speler zelf. De kans is groot dat Go Ahead snel met een openingsbod op de proppen komt.

NAC Breda werd eveneens in verband gebracht met Margaret, maar de interesse lijkt op een laag pitje te hebben gezet. FC Groningen wacht de ontwikkelingen rondom Margaret rustig af, zo verzekert Boualin.

Voor Margaret lijkt een langer verblijf in Waalwijk uitgesloten, nu de club van trainer Sander Duits volgend seizoen actief zal zijn in de Keuken Kampioen Divisie.

In Waalwijk heeft Margaret een contract tot medio 2026 met een eenzijdige optie voor de club om er nog een jaar aan vast te plakken. RKC wil een bedrag van rond de achthonderd duizend euro.

Bij RKC was Margaret een bepalende factor in de voorhoede. De Surinaams international speelde alle 34 wedstrijden in de Eredivisie en maakte 5 doelpunten en gaf 7 assists. Op de Gold Cup werd de aanvaller al snel uitgeschakeld met Suriname.